Okay Yokuşlu Galatasaray'da!

Galatasaray, 2. orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı. Cimbom, Stoke Cityli Etobo'nun ardından milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu da kiralık olarak kadrosuna kattı

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Stoke City'den Etobo'nun transferini bitiren sarı-kırmızılar, Celta Vigo'dan milli oyuncu Okay Yokuşlu ile de anlaşmaya vardı.