İSTANBUL, (DHA) - OKAN Üniversitesi Hastanesi, yapılan anlaşma ile Tuzlaspor’un sağlık sponsoru oldu. İmza töreninin ardından konuşan Okan Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Can Özkan Okan, Tuzlaspor’u her zaman desteklediklerini ve daima desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

\'Her İşin Başı Sağlık Dediğin O An!\' sloganıyla yola çıkan, Okan Üniversitesi Hastanesi, Tuzlaspor’un sağlık sponsoru oldu. Okan Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen imza törenine,Okan Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Can Özkan Okan, Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alper Tunga Demiarslan, Okan Üniversitesi Hastanesi Yöneticileri, Tuzlaspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdoğan ve Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk katıldı.

\"Tuzlaspor’u her zaman destekliyoruz ve daima destekleyeceğiz\"

İmza töreninin ardından konuşan Okan Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Can Özkan Okan, \"Çocuklar ve gençlerimizin sağlıklı yaşam bilinci ile büyümeleri, spor ile iç içe yaşamaları çok önemli. Tuzlaspor, kadrosu çok genç bir alt yapıdan oluşmakta ve bölgenin yükselen değerleri arasında. Her iki kurum için de önceliğimiz sağlıklı yaşam olduğu için bu işbirliğinin anlamı çok yüksek. Bugün, burada bir arada olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Murat Erdoğan, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk gibi Türkiye’nin kıymetli futbolcularının, yönetimi devralması ile yeni bir döneme başlayan Tuzlaspor’u bölgenin en güçlü hastanesi olarak her zaman destekliyoruz ve daima destekleyeceğiz\" dedi.

Tuzlaspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdoğan ise, “Tuzlaspor\'un başlıca ilkelerinden olan sporcu sağlığı konusunda bize tam kapsamlı koşulsuz desteği olan Okan Üniversitesi Hastanesi’ne teşekkürü borç biliriz. Bundan sonraki süreçte kurumsal işbirliği konusunda anlaşmaya varmamızdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu mutluğumuza eşlik eden tüm misafirlerimize teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

