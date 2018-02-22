“Okan Üniversitesi 2017 Spor Ödülleri”nde adaylar açıklandı

İSTANBUL, (DHA)- OKAN Üniversitesi’nde okuyan 26 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen “Okan Üniversitesi 2017 Spor Ödülleri”nin oylaması başladı. “Okan Üniversitesi 2017 Spor Ödülleri”, 3 Nisan 2018 Salı günü Tuzla Kampüsü’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Törende, yılın teknik adamı, yılın sporcusu, yılın futbolcusu, yılın spor programı, yılın spor gazetesi, yılın spor yorumcusu başta olmak üzere birçok ödül dağıtılacak.

Okan Üniversitesi 2017 Spor Ödülleri Adayları ise şöyle:

Sporda yılın onur ödülü adayları;

Dr. Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Euroleague Şampiyonu, Türkiye Ampute Futbol Takımı – 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu, Vakıfbank Spor Kulübü CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonu.

Spora Hizmet Ödülü Adayları;

Doğuş Holding, Samsung, Türk Hava Yolları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Kültürü Ve Olimpik Eğitim Projesi, Vodafone.

Yılın Yöneticisi Adayları;

Akif Üstündağ-Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı, Arif Ümit Öztürk -Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı, Metin Şahin-Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı, Osman Demren Vakıfbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Seyit Mehmet Özkan - Altınordu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı.

Yılın Teknik Adamı Adayları;

Abdullah Avcı İstanbul Başakşehir Futbol Takımı, Can Aksu – Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Baş antrenörü, Gıovannı Guıdettı -Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Baş antrenörü, Şenol Güneş - Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü, Uğur Özcan - Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, Zeljko Obradovıc - Fenerbahçe Doğuş Baş antrenörü.

Yılın Hakemi Adayları;

Ali Palabıyık-Fıfa Hakemi, Cüneyt Çakır-Fıfa Hakemi, Fırat Aydınus-Futbol Hakemi, Halil Umut Meler Fıfa Hakemi, Mete Kalkavan-Fıfa hakemi.

YILIN TAKIMI ADAYLARI

Beşiktaş futbol takımı Türkiye Şampiyonu ve Uefa çeyrek finalisti, Türkiye eskrim kadın takımı 23 yaş altı Avrupa şampiyonu, Türkiye işitme engelliler erkek futbol takımı deaflympıcs 2017 şampiyonu, Türkiye kadın hokey takımı salon hokeyi avrupa şampiyonu, Türkiye tekerlekli sandalye basketbol takımı Avrupa şampiyonu.

Yılın Sporcusu adayları; Alican Kaynar Yelken Dünya Şampiyonu, Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa aerobik jimnastik şampiyonu, Ayşe Dudu Karatay Paralimpik tekwando dünya şampiyonu, Beytullah Eroğlu Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu,İbrahim Ahmet Acar Eskrim Dünya ve Avrupa Şampiyonu,

Metehan başar 85 kg. Dünya güreş şampiyonu, Nur Tatar Askari Taekwando 67 kg. Dünya şampiyonu, Ramil Guliyev Dünya atletizm 200 m. Şampiyonu, Rıza Kayaalp 130 kg. Dünya güreş şampiyonu, Servet Tazegül - Taekwando Avrupa Şampiyonu,

Ümit Can Güreş Avrupa Gençler 50 m. Kelebek Yüzme Şampiyonu, Yasemin Adar 75 kg. Dünya Güreş Şampiyonu, Yasemin Can Atletizm 5.000 ve 10.000 metre u23 Avrupa Şampiyonu, Zeliha Ağrıs Tekvando 53 kg. Dünya şampiyonu.

YILIN FUTBOLCU ADAYLARI

Anderson Talısca- Beşiktaş, Bafetimbi Gomis- Galatasaray, Cengiz Ünder - Roma, Cenk tosun -Everton, Emmanuel Adebayor -Medipolbaşakşehir, Mathieu Valbuena- Fenerbahçe, Samuel Eto’o -Atiker Konyaspor.

Yılın Spor Yazarı adayları;

Ali Ece-Fanatik, Cemal Ersen – Milliyet, Faik Çetiner – Habertürk, Hakkı Yalçın – Fotomaç, Kenan Başaran – Hürriyet, Levent Tüzemen– Fotomaç, Serdar Ali Çelikler – Habertürk, Mehmet Demirkol – Fanatik, Ömer Üründül – Sabah,Uğur Meleke – Hürriyet.

Yılın Spor Yorumcusu adayları;

Ali Gültiken – TRT Spor, Metin Tekin - Beın Sports,Mustafa Denizli – TRT Spor, Önder Özen – Beın Sports, Serdar Ali Çelikler – NTV Spor,Tümer Metin – Beın Sports.

Yılın Spor Kanalı adayları; A spor, Beın Sports, Ntv Spor, Smart Spor, Sports Tv, Trt spor

Yılın Spor Programı adayları;

Futbol Akademi – Beın Sports, Kırmızı Çizgi – Ntv Spor, Spor artı – Trt Spor, Stadyum - Trt Spor, Takım Oyunu – A Spor

Yılın Spor Spikeri veSunucusu;

Çağıl Özge Özkul – Bein Sports, Deniz Satar – Trt Spor, Murat Kosova – Ntv Spor, Tuğba Dural – Ntv Spor, Tuğçe Saatman – Bein Sports, Yalçın Çetin – Bein Sports

Yılın Radyo Programı adayları;

Ajans Futbol - Yetkin Etkin - Lig Radyo, Ayan Beyan - Mehmet Ayan – Lig Radyo, Isınma Turu - Sabri Ugan– Radyospor, Spor Kazanı - Özgür Sancar – Radyospor, Uğur Meleke İle Taktik – Radyospor

Yılın Spor Gazetesi /Spor Departmanı adayları;

Açık Mert Korkusuz, Fanatik, Fotomaç, Habertürk Spor Servisi, Hürriyet Spor Servisi, Milliyet Spor Servisi, Takvim Gazetesi Spor Servisi.

Yılın Spor Muhabiri adayları;

Alper Yemeniciler – Bein Sports, Evren Göz – Ntv Spor, Fırat Günayer – Trt Spor, Övünç Özdem - Ntv Spor, Ünal Emin Canbay – Bein Sports