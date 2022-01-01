Okan Müderrisoğlu: Ekonomide devletin seyirci değil, oyuncu kurucu olduğu özellikli dönem söz konusu

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine 1.5 yıl kala ekonomide meydan okuduğunu belirterek, "Türkiye, 2021 yılında kazandığı "bünyesel, politik ve ekonomik bağışıklık" sayesinde 2022 yılına daha dayanıklı giriyor" diye yazdı.

Ekonomide, devletin seyirci değil oyun kurucu olduğunu savunan Müderrisoğlu, "Yeni dönemin koşullarına uyum konusunda çabaların arttığı örneklere tanık olmamız kuvvetle muhtemel. Tam da bu nedenle görünür geleceği; yurtiçinde ikna edilen tabanı genişletmekte, yurtdışında da Türkiye ile yürümek isteyen yabancı yatırımcılara tanıtıma ağırlık vererek değerlendirmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...