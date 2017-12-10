Okan Buruk'tan Igor Tudor'a sert sözler!

\"Böyle 2\'nci sınıf insanların Galatasaray kulübesinde olmasından utanç duyuyorum\"

\"3 tane seyirci bağırınca eli ayağına dolaşan hakemlerin Türk futbolunda olmaması gerekiyor\"

\"10 kişi kalmasak bugün buradan rahat galibiyetle ayrılırdık\"

Sercan SAPANATAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve karşılaşmanın hakemi hakkında çok sert konuştu.

\"Süper Lig\'de maçları yabancı hakemler yönetsin\" diyen Buruk, \"Oyun bize dönmüştü, istediğimiz gibi gidiyordu. Hakemin oyuna müdahale isteği doğdu, bu oyunu nasıl bozabilirim diye düşündü. Bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu tür hakemler maç yönetecekse, burada yabancı hakemler maç yönetsin. Bize, Beşiktaş maçında da aynısı yapıldı. 3 tane seyirci bağırınca eli ayağına dolaşan hakemlerin Türk futbolunda olmaması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor için \"2\'nci sınıf vasıfsız teknik direktör\" diyen Okan Buruk, \"Igor Tudor maçın başından itibaren bana konuşmaya başladı. Bu kadar vasıfsız bir insanın Galatasaray kulübesinde oturmasından eski bir Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum! Devamlı bana bir şeyler söylüyor. Böyle ikinci sınıf hocalar nasıl buralarda çalışıyor ya! Kendi işine baksana! Biz bugün 10 kişi kalmasaydık buradan galibiyetle ayrılacaktık. Hakem de oyuna dahil oldu ve gerekeni yaptı. Galatasaraylı oyuncuları emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Onların da verdiği bir emek var. Dediğim gibi adil bir ortamda yarışmıyoruz\" şeklinde konuştu.

ELİNİ SIKMADI

Okan Buruk\'un bu açıklamalarının ardından Igor Tudor yanına geldi ve karşılaşmada yaşananlar için özür diledi ancak Türk teknik adam Tudor\'un elini sıkmayarak oradan uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Okan Buruk\'un açıklamaları

- Tudor\'un Okan Buruk\'un yanına gelmesi

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09.12.2017 - Haber Kodu : 171209189

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