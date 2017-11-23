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Spor

Okan Buruk'tan Göztepe'ye övgü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'in 13

23 Kasım 2017 15:45

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'in 13. haftasında cumartesi günü Bornova Stadı\'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Teleset Mobilya Akhisarspor\'un teknik direktörü Okan Buruk, eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Geçen sezon 1. Lig\'de 34 haftanın 25\'inde Göztepe\'yi çalıştıran ve sarı-kırmızılıların Süper Lig\'e çıkmasında pay sahibi olan Buruk, \"Benim için çok duygusal bir karşılaşma olacak. İki değerli Ege ekibinin mücadelesinde dostluğun ön plana çıkmasını diliyorum. Göztepe, bu sezon çok önemli maçları kayıpsız geçti. Bornova Stadı\'nın atmosferi ise harika, taraftar rakip üzerinde ciddi baskı kuruyor. Orada oynamak kolay değil. Ancak biz de kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz\" dedi.
Göztepe\'nin çok etkili hücum hattına sahip olduğunu ifade eden Buruk, \"Jahovic\'i yakından tanıyorum. Benim dönemimde Göztepe\'ye gelmişti. Bu sezon Süper Lig\'de kalitesini ispatladı. Jahovic\'in yanı sıra ileri uçta sarı-kırmızılıların futbolcuları oldukça kaliteli. Özel bir önlem almayı düşünmüyorum ancak takım savunmasını iyi yapmamız gerekecek\" diye konuştu.
Maça kesinlikle 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirten Buruk, \"Vodafone Park\'ta Beşiktaş\'a karşı da galibiyet için oynamıştık. Orada alınan beraberlik iyi bir sonuçtu. Şimdi Göztepe\'ye karşı da mutlak kazanmak için mücadelemizi vereceğiz. Serginho ve Henrique dışında eksiğimiz yok\" ifadelerini kullandı.  

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