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Spor

Okan Buruk'a 3 maç ceza

Buruk'a sportmenliğe aykırı hareket yaptığı gerekçesiyle ceza verildi

06 Nisan 2017 20:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a 3 maç ceza verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Akhisar Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'le oynadığı maçta Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men edildiği belirtildi. Okan Buruk'a ayrıca 13 bin lira da para cezası verildiği aktarıldı.

PFDK, 5 Süper Lig kulübüne de para cezası verdi. Çeşitli nedenlerden dolayı Bursaspor'a 185 bin, Kayserispor'a 35 bin, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'a da 15'er bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Disiplin kurulu, Kayserisporlu futbolcu Erkan Kaş'a Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi. Aynı maçta Antalyasporlu futbolcu Charles Fernando'nun iki sarı karttan gördüğü kırmızı kartın iptaline ilişkin itirazın ise reddedildiği açıklandı.

Antalyaspor'un Kayserispor'la oynadığı karşılaşmada Güney Kale Arkası Tribünü'nde bazı bloklarda yer alan taraftarların da bir maçlığına elektronik biletlerinin iptal edildiği aktarıldı. Aynı maçta Kayserispor için ayrılan deplasman tribününde bulunan taraftarlar da takımlarının bir sonraki deplasman müsabakasını, elektronik biletleri bloke edildiği için tribünden izleyemeyecek.

Öte yandan kurul, TFF 1. Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor'a 62 bin 500, Samsunspor'a 34 bin, Elazığspor'a ise 5 bin lira para cezası verdi.

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