Okan Buruk'tan Galatasaray'a açık kapı

Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında ismi çok ciddi şekilde geçen Okan Buruk, camiaya mesaj gönderdi. Buruk, "Galatasaray'da kim başkan olursa olsun eğer bir hoca değişimi yaşanacaksa maddi-manevi hiçbir beklentim olmadan Galatasaray'a hizmet etmek isterim" diye konuştu.

Seçim süreci içinde bulunan Galatasaray'da yeni teknik direktör olarak adı geçen en önemli isimlerden biri de Okan Buruk. Sarı-Kırmızılı formayla futbolculuk kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan Buruk, sonrasında teknik direktör olarak da önemli takımlarda görev yapmasının ardından Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayıp kariyerine ara vermişti.

Geri dönüş için geri sayımda

Ailesel sebeplerden dolayı bir süre futboldan uzak kalan Buruk, teknik direktörlüğe geri dönmek için geri sayımda. 48 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili olarak Fanatik gazetesine açıklamada bulundu. Başarılı hoca, "Galatasaray'da kim başkan olursa olsun eğer bir hoca değişimi yaşanacaksa maddi-manevi hiçbir beklentim olmadan Galatasaray'a hizmet etmek isterim" dedi.