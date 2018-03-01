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Spor

Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

01 Mart 2018 19:59

İSTANBUL / DHA

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği\'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na yapılan rapor şöyle;
\"TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK\'un 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 28.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"

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