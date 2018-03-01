Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği\'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na yapılan rapor şöyle;

\"TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK\'un 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 28.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"