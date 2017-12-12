Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi

Kurul ayrıca Galatasaray\'da antrenör Ayhan Akman ve Bafetimbi Gomis\'i de PFDK\'ya sevk etti

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

Ayrıca Galatasaray\'da antrenör Ayhan Akman\'ın \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle, futbolculardan Bafetimbi Gomis\'in ise \"kural dışı hareketi\" sebebiyle PFDK\'ya sevkine karar verildi.

Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor da \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği\'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na yapılan sevk raporları şöyle;

1- BURSASPOR Kulübü\'nün 08.12.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 08.12.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü\'nün 09.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü Başkanı ADİL GEVREK\'in aynı müsabakadaki \"hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 39. maddesi uyarınca 12.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine,

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu EROL BULUT\'un aynı müsabakadaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu BAFETIMBI GOMIS\'ın 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü AYHAN AKMAN\'ın aynı müsabakadaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES\'in 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketleri\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine,

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK\'un aynı müsabakadaki \"sportmenliğe aykırı hareketleri\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca ve \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü\'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KAYSERİSPOR Kulübü\'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca, \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü\'nün 8/11. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü\'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BOLUSPOR Kulübü futbolcusu GUIDO KOÇER\'in 08.12.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 09.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi HALİL YILDIRIM\'ın 09.12.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"belgelerin haksız kullanımı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 47. maddesi uyarınca ve \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı\'nın 7/1-ç maddesi uyarınca 12.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi TANER ALTAY\'ın aynı müsabakadaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı\'nın 7/1-ç, e maddesi uyarınca 12.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ALTINORDU A.Ş. Kulübü\'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki \"5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

ALTINORDU A.Ş. Kulübü futbolcusu MUSA CANER AKTAŞ\'ın aynı müsabakadaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 95/2. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTANBUL / DHA