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Spor

OKAN BURUK, MİLLİLERİN İDARİ KOORDİNATÖRÜ OLDU İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2010 17:24

-OKAN BURUK, MİLLİLERİN İDARİ KOORDİNATÖRÜ OLDU İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörlüğü'ne Okan Buruk getirildi.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in, Okan Buruk'la yaptığı görüşmeler neticesinde kendisinin ekibe katılmasına karar verdiği bildirildi. Ay-yıldızlı formayı çeşitli kategorilerde 102 kez giyen ve son olarak Mayıs ayındaki ABD kampında Çek Cumhuriyeti ile yapılan maçta milli takım formasına veda eden Okan Buruk, idari koordinatörlük görevine bugün başladı.

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