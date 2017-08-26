Okan Buruk: Kasımpaşa'yı yenmek istiyoruz

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de sezonun ilk iki haftasında Sivasspor\'u 1-0 yenip deplasmanda Antalyaspor\'la 2-2 berabere kalan Akhisar Belediyespor, yarın Kasımpaşa\'yı ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı\'ndaki mücadele saat 21.45\'te başlayacak.

Mustafa Öğretmenoğlu\'nun yöneteceği maçı beIN Sports2 yayınlayacak. Bilet fiyatları maraton 11, kapalı 15, VIP 20 ve misafir tribünü 10 TL olarak belirlendi. Yeşil siyahlı ekipte zorlu 90 dakika öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kasımpaşa da ligde Akhisar gibi ilk iki haftada 4 puan topladı. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk yönetiminde evinde geçen sezondan bu yana oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Lige iyi başlamanın kendilerine güven verdiğini söyleyen Okan Buruk, \"Geçen sezondan devam eden bir oyunumuz var. Ligin ilk haftasından itibaren sahaya bu futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz ve kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Güçlü bir rakip olan Kasımpaşa\'yı da yenmek istiyoruz\" dedi.