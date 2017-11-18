Okan Buruk: Hakemlerin baskısı altında kaldık

Süper Lig’in 12. Haftasında deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Akhisarspor’da maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, ‘’Beşiktaş inanılmaz iyi bir takım kadro olarak. İlk 11, kenarda bekleyenler, atmosfer… Böyle bir takıma karşı 1 puan almak değerli’’ ifadelerini kullandı.

Hakemlerin baskısı altında kaldıklarını belirten Buruk, ‘’ Zaten gücümüz ve kadro yapımız belli. Bir de hakem bizi baskı altına sokunca işimiz zorlaşıyor’’ dedi.

Hürriyet’te yer alan haberde, Okan Buruk’un açıklamaları şöyle:

‘’1 puan bizim için değerli’’

Tabii ki Beşiktaş’a karşı oynuyorsunuz. İnanılmaz iyi bir takım kadro olarak. İlk 11, kenarda bekleyenler, atmosfer… Böyle bir takıma karşı 1 puan almak değerli. Kazanabileceğimiz pozisyonlar da geldi. Beşiktaş’ın da pozisyonları vardı. Erken bir gol yesek maça ortak olamayabilirdik. Rakibimiz çok istekli oynadı. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktiksel olarak ne istediysek onu yaptılar, çok iyi savunma yaptık. Son 10 dakikalık bölümde de kaleyi doğru kapattık. Böyle maçtan 1 puan almak değerli. Beşiktaş maçın başından sonuna kadar iyi oynadı. Babel’in oyuna girmesi biraz işimize geldi.

‘’Hakemlerin baskısı altında kaldık’’

Şöyle bir gerçek var ki ; hakem 4’lüsünün de baskısı altında kaldık. Bizim lehimize penaltı olduğunu düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar hakem baskısı altında kaldık: Zaten gücümüz ve kadro yapımız belli. Bir de hakem bizi baskı altına sokunca işimiz zorlaşıyor. Beşiktaş kazanmayı hak ettiler, biz de 1 puanı hak eden bir oyun ortaya koyduk. Beşiktaş’a da başarılar diliyorum.