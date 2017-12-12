Okan Burak Galatasaray'dan özür diledi

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de 2 farklı öne geçtiği maçta Galatasaray\'a deplasmanda 4-2 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından rakip teknik adam Igor Tudor\'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi. \"Vasıfsız bir insanın Galatasaray kulübesinde olmasından utanç duyuyorum\" açıklamasıyla tartışma yaratan Buruk, \"Haklı olduğum bir olayda, sinir sistemimin bozulduğu ortamda yaptığım açıklamalar için Galatasaray Kulübü, camiası ve hocasından özür diliyorum\" dedi. Buruk, \"Herkesin hemfikir olduğu haksız bir kırmızı kartla 50 dakika 10 kişi oynadık. Galatasaray hocası tarafından devamlı taciz edilmeme rağmen sadece, \'Türk futbolu böyle kalkınamaz\' cümlesini söylediğim için ben de tribüne yollandım. Maç sonunu nasıl bir ruh hali ile bitirdiğimi tahmin edemezsiniz. Bu şartlarda maç sonu yaptığım açıklamalar şansız açıklamalardır\" diye konuştu.

\"Maç sonu gereksiz uzattığımız, gereksiz tepki verdiğimiz de oluyor\" diyen Okan Buruk, \"Çünkü duygusal yaklaşıyoruz, haksızlığa karşı savaşmaya çalışıyoruz. Burada da haklıyken haksız duruma düştüğümüz oluyor. Yüzde yüz haklıyken verdiğimiz tepkilerden de yanlış anlaşılabiliyoruz. Bu yüzden Galatasaray Kulübü\'nden, camiasından ve Galatasaray gibi takımın başında olan hocasından özür diliyorum. Maçın heyecanıyla yaşadığımız şeyler oldu. Bize orada ne kadar kötü davranırsa davransın, ne kadar yanlış hareketler yaparsa yapsın sonuçta Galatasaray\'ın teknik direktörü. O makama saygısızlık yapmak istemem. Meslektaşlarımla bu tarz şeylere girmek istemem ama sadece benimle değil, diğer maçlarda da bütün oynadığı takımların hocalarıyla bu tür şeylere giren bir insan vardı karşımızda. Hiç hoş değil. Biz hep futbolda barıştan yanayız. Bunu zedeleyecek hatalar yapıyorsak üzücü\" dedi.

Galatasaray maçının ikinci yarısında hakem tarafından tribüne gönderildiği tartışmayla ilgili de açıklama yapan Buruk, \"Maçta Lopes\'e gösterilen kırmızı kartın yanlış bir karar olduğunu herkes gördü. İkinci yarıda Türk futbolunun böyle kötüye gideceğini söylediğim için yardımcı hakemin kararıyla atıldım. Orta hakem en azından ne söylediğimi sorabilirdi. Hakem hatasıyla 10 kişi kaldık. Beni de durup dururken dışarı gönderdiler. Çok emek veriyoruz, 1 hafta hazırlanıp 2-3 gün tesisten çıkmadığımız oluyor. Oyuncuların, bizim ve Akhisar şehrinin emeğine yazık oluyor. Zaten bütçe olarak takımlar arasında büyük farklar var. Geniş ve maliyetli bir kadromuz yok ve bunun yanında bir de sahada haksızlığa uğradığınız zaman tepki veriyorsunuz. Tekrar işimize odaklanacağız ve Kayserispor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız\" ifadelerini kullandı.

HÜCUMA TAKVİYE YAPACAK

AKHİSARSPOR Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında özellikle hücum hattına transfer yapacaklarını söyledi. Ligde 7 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlılarda eksikleri bulunduğunu belirten Buruk, \"Ara transfer döneminde takviye yapacağız. Sakatlanan oyuncular olduğunda kadro kurma anlamında sıkıntılar çektik. Oyuncularıma çok güveniyorum, iyi niyetliler ve ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama özellikle hücum bölgesine takviye yapmayı düşünüyoruz\" dedi. Buruk, ligde bu hafta Kayserispor maçını kazanıp Osmanlıspor ile oynayacakları devrenin son mücadelesine moralle çıkmak istediklerini de dile getirdi.

KUPADA RAKİP ANKARA DEMİRSPOR

ZİRAAT Türkiye Kupası 5\'inci tur mücadelesinde Teleset Mobiyla Akhisarspor, yarın Ankara Demirspor\'u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı\'ndaki karşılaşma saat 14.30\'da başlayacak. Bilet fiyatları maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL olarak belirlendi. Akhisar\'da cezalı Lopes ve sakatlığı bulunan Larsson maçta görev yapamayacak. TFF 3\'üncü Lig temsilcisi rakibini 28 Kasım\'da oynanan ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup eden Akhisarspor, her türlü galibiyet, beraberlik ve 2 farklı yenilgide adını kupada son 16 takım arasına yazdıracak.

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