Okaka şov yaptı; Başakşehir kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Ev sahibinde hat-trick yapan Okaka maçın yıldızı oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk etti. İstanbul ekibi sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Başakşehir'in galibiyet golleri 25, 55 ve 75. dakikalarda Stefano Okaka'dan geldi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 6'ya çıkardı. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Çaykur Rizespor ise bu mağlubiyetle 1 puanda kaldı.