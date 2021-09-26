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Spor

Okaka şov yaptı; Başakşehir kazandı

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Çaykur Rizespor ise bu mağlubiyetle 1 puanda kaldı

26 Eylül 2021 18:01

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Ev sahibinde hat-trick yapan Okaka maçın yıldızı oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk etti. İstanbul ekibi sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Başakşehir'in galibiyet golleri 25, 55 ve 75. dakikalarda Stefano Okaka'dan geldi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 6'ya çıkardı. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Çaykur Rizespor ise bu mağlubiyetle 1 puanda kaldı.

 

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