O.J. Simpson müebbet alabilir

Eşini öldürdüğü iddialarından 1990'larda aklanan Amerikalı futbolcu O.J. Simpson, bu kez adam kaçırma ve soygun ithamlarından suçlu bulundu.



ABD'de Clark bölge mahkemesinde görülen davada, 61 yaşındaki Simpson diğer sanık Clarence "C.J." Stewart ile birlikte, jüri üyeleri tarafından hakkındaki tüm ithamlardan suçlu olduğuna hükmedildi. Yargıç, jürinin kararının ardından Simpson'ın tutuklanması talimatını verdi.



Mahkeme, müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Simpson hakkında verilecek cezayı ise 9 Aralıkta açıklayacak.



Savcılık, eski futbol yıldızı ve oyuncu olan Simpson ile beraberindeki 5 kişinin, Eylül 2007'de Palace Station oteli ve kumarhanesindeki bir odayı basarak binlerce dolarlık hatıra spor eşyalarını çaldığını ve bu sırada diğer suçları işlediğini iddia ediyordu. Simpson hakkında, soygun ve adam kaçırma dahil 12 suç maddesi yöneltilmişti.



Simpson'ın avukatları ise, iddiaları reddederek, eski futbol yıldızının kendisine ait hatıra eşyaları geri almaya çalıştığını öne sürmüştü.



O. J. Simpson, 12 Haziran 1994'te eski karısı Nicole Brown Simpson ve arkadaşı Ron Goldman'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanmış, ancak bir yıl süren mahkeme sürecinde beraat etmişti. Daha sonra açılan bir davada sorumlu tutulan Simpson, kurbanların ailelerine 33,5 milyon dolar ödeme cezasınaçarptırılmıştı.

