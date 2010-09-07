-ÖİB'DEN HAZİNE'YE PARA TRANSFERİ ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 7 Eylül 2010 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı'nın hesabına, 175 milyon TL ve 264,5 milyon ABD Doları aktarıldı. Bu aktarma ile birlikte geçen yılın aralık ayından itibaren 2010 yılı içerisinde Hazine hesaplarına aktarılan toplam tutarın dolar karşılığı 1 milyar 563 milyon ABD Dolarına ulaştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 yılı içerisinde, TCDD'ye ait Samsun Limanı İşletme Hakkı Devri bedeli olan 125,2 milyon ABD Doları ve yine TCDD'ye ait Bandırma Limanı İşletme Hakkı Devri bedeli olan 172,3 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 297,5 milyon ABD Doları Ulaştırma Bakanlığı hesaplarına aktarıldı. 2010 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının aktarılan toplam tutar 1 milyar 872 milyon ABD Dolarına ulaştı.