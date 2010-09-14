T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ÖİB'DEN HAZİNE'YE 200 MİLYON LİRA ANKARA (A.A)

14 Eylül 2010 13:13

-ÖİB'DEN HAZİNE'YE 200 MİLYON LİRA  ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, 13 Eylül 2010 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığının hesabına 200 milyon lira aktarıldı. Bu aktarma ile birlikte 2010 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı hesaplarına dolar bazında aktarılan toplam tutar 1 milyar 696 milyon dolar oldu. ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 yılı içerisinde, TCDD'ye ait Samsun Limanı ve Bandırma Limanı İşletme Hakkı Devri bedelleri ile diğer bazı özelleştirme bedelleri karşılığı olan toplam 309 milyon dolar, özel kanun/mevzuat gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarıldı. Bu aktarmalarla birlikte, 2010 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan toplam tutar, 2 milyar doların üzerinde bir rakama ulaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24