-ÖİB'DEN HAZİNE'YE 200 MİLYON LİRA ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, 13 Eylül 2010 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığının hesabına 200 milyon lira aktarıldı. Bu aktarma ile birlikte 2010 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı hesaplarına dolar bazında aktarılan toplam tutar 1 milyar 696 milyon dolar oldu. ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 yılı içerisinde, TCDD'ye ait Samsun Limanı ve Bandırma Limanı İşletme Hakkı Devri bedelleri ile diğer bazı özelleştirme bedelleri karşılığı olan toplam 309 milyon dolar, özel kanun/mevzuat gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarıldı. Bu aktarmalarla birlikte, 2010 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan toplam tutar, 2 milyar doların üzerinde bir rakama ulaştı.