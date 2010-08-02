-ÖİB, İSKENDERUN LİMANI İÇİN TEKLİF SÜRESİNİ UZATTI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)'ne ait, İskenderun Limanı'nın özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede son teklif verme süresi uzatıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), süre üzatımına ilişkin duyurusu 31 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Duyuruya göre ÖİB, 4 Ağustos 2010 saat 17.00 olarak belirlenen son teklif verme tarihini, 16 Eylül 2010 saat 16.00 olarak değiştirdi. ÖİB'nın, TCDD'ye ait İskenderun Limanının (Liman), 36 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği, 17 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuştu.