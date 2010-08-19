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Ekonomi

ÖİB: Elektrik fiyatlarının düşmesini bekliyoruz

ÖİB İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinden sonra fiyatlarda artış değil düşüş beklendiğini söyledi.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle birlikte gündeme gelen “fiyat artar mı” endişelerine, “Tarifelerde artış değil, azalış bekliyoruz” yanıtı verdi.


Aksu, “EPDK tarafından belirlenen bir tarife mekanizması var. Özelleştirme bedeli, tarife mekanizması içinde bir maliyet kalemi değil.  Hiçbir şekilde maliyet içinde yer alarak tarifelere yansıyacak bir unsur oluşturmayacak” dedi.  Aksu kayıp ve kaçakların özelleştirme ile azalacağını söyledi.

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