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Ekonomi

ÖİB, ACISELSAN'DAKİ HİSSELERİNİ SATIŞA ÇIKARDI ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2011 18:36

-ÖİB, ACISELSAN'DAKİ HİSSELERİNİ SATIŞA ÇIKARDI ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (ACISELSAN) yüzde 76,83 oranındaki hissesini satışa çıkardı. ACISELSAN'ın tamamı ödenmiş olan 602 bin lira çıkarılmış sermayesi içindeki, 462 bin 500 lira tutarında sermayeyi temsil eden, yüzde 76,83 oranındaki idare hissesi, satış yöntemi ve pazarlık usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. Ancak ihale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. Gerçek veya tüzel kişilerle ortak girişim gruplarınında da katılabileceği ihalede şartname, bedeli karşılığı ÖİB'dan temin edilebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 22 Eylül 2011 tarihine kadar ÖİB'na verilecek. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden peşin esasına göre sonuçlandırılacak. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. ACISELSAN hisse senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeyen halka açık bir anonim ortaklık olup Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemelerine (Sermaye Piyasası Düzenlemeleri) tabi bulunuyor.

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