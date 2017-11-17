ÖHP'li avukat Gürkan İstekli gözaltına alındı

Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi Avukat Gürkan İstekli’nin 3 gün önce Akçakale’de gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖHP üyesi Avukat Gürkan İstekli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 gün önce gözaltına alındığı öğrenildi.

Avukat İstekli, Şanlıurfa'da gözaltı merkezi olarak kullanılan Sabiha Özdek Spor Salonu’nda tutuluyor.

İstekli'ye 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasının yöneltildiği ve 7 gün gözaltı süreci verildiği öğrenildi.

ÖHP: Bir an önce serbest bırakılmalı

ÖHP, gözaltı kararına itiraz edeceğini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

Meslektaşımız avukat Gürkan İstekli 15 kasım akşam saatlerinde Urfa’nın Akçakale ilçesinde, sınır ihlali yapacağı şüphesi ile jandarma tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştır. Ardından Akçakale polis karakoluna teslim edilen meslektaşımız, spor salonuna götürülerek polisler tarafından işkenceye maruz bırakılmıştır. Kafasından, boynundan ve sırtından birçok darbe alan İstekli, doktor kontrollerinde bu durumu söylemesine rağmen, doktor muayene raporlarına durum işlenmemiştir. Daha sonra Şanlıurfa TEM şube müdürlüğüne getirilen meslektaşımız halen burada gözaltında tutulmaktadır. Gözaltına alındığı andan beri büyük uğraşlarla sadece 3 avukat görüşebilmiş ve bu görüşmeler de süre ile kısıtlanmış veya engellenmiştir. Ilk görüşen 3 avukat dışında ziyaret etmek isteyen birçok meslektaşımız da savcı talimatı gerekçe gösterilerek görüşme gerçekleştirilmeyeceği tarafımıza iletilmiş, fiilen de uygulanmıştır.

Meslektaşımız hakkında örgüt üyesi olmak suçlaması ile 7 günlük gözaltı kararı verilmiştir. Tarafımızca gözaltı kararına itiraz başvurusu yapılmıştır.

Hiçbir somut delil bulamayan dosyada soruşturma makamı gözaltı işleminden günler sonra delil bulma çabası içerisine girmiştir. öyle ki, savunma hakkının kısıtlanması ve avukatlarla görüştürülmemesinin altında da bu düşüncenin bulunduğu kanaatindeyiz.

Meslektaşımız bir an önce adlı mercilere çıkarılarak serbest bırakılmalıdır.

