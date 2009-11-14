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Dünya

Ohio'lu sapığın bahçesinde 11 kadın cesedi

14 Kasım 2009 21:47

ABD'nin Ohio eyaleti Cleveland kentindeki bir ev, 1953'te İngiltere'de ortaya çıkan eski savaş gazisi askerin cinayetlerini hatırlatıyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın ajanlarının ortaya çıkardığına göre, Cleveland'daki evin sahibi eski deniz piyadesi Anthony Sowell'ın (50) 2 gün önce belirlendiği gibi 6 kadını değil, 11 zenci kadını tuzağına düşürerek öldürdüğü belirlendi.

Kadınların cesetleri evin bahçesine gömülmüş durumda bulundu. 10 maktulün kimlikleri de belli oldu. Kadınların yalnız ve genellikle umutsuz görünen kişiler oldukları ve içkiyle aldatılarak boğuldukları anlaşıldı.

6 milyon dolar kefalet senedi belirlenen Sowell, Jaqonya'da da görev almış eski bir deniz piyadesi askeri.

FBI, emekli ''sapık'' askerin evinde ve bahçesinde röntgen cihazı ve termal arama aygıtıyla turuncu işaretlenmiş yerlerde arama yaptı.

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