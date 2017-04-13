Ohio’da mahpuslar ‘tavana bilgisayar gizledi’

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir cezaevinde çalışan mahpusların geri dönüşüm için söktükleri bilgisayar parçalarını saklayarak bunlardan iki bilgisayar yaptığı ortaya çıktı.

Mahpuslar bilgisayarları tavandaki kapakların üzerine gizleyerek kullandı.

Cihazların bulunmasının ardından yapılan araştırmada bilgisayarlarda pornografik materyaller ile uyuşturucu ve patlayıcı yapımına yönelik makaleler bulundu.

Bilgisayarların varlığı, bilgi işlem çalışanlarının bir görevlinin hesabı üzerinden yüksek miktarda veri akışı olduğunu fark etmesiyle ortaya çıkarıldı.

O gün o çalışanın işyerinde olmaması şüphe uyandırınca, veri akışının gerçekleştiği nokta tespit edildi ve buradan uzanan bir kabloyu takip eden görevliler tavana saklanmış iki adet bilgisayarı fark etti.

2015 yılında yaşanan bu olay kamuoyuna yeni açıklandı.

Geri dönüşüme gönderilen parçalarla bilgisayarı kuran mahpus, bunu nasıl gerçekleştirdiğini yetkililere itiraf etti.

Yetkililer benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını fakat bu önlemlerin mahpusların teknolojiye erişimini kısıtlamayacağını belirtti.