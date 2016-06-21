ÖHD: İddianamede suç olarak bize isnat edilen suçları büyük bir onurla işlemeye devam edeceğiz

İstanbul’da 16 Mart’ta eş zamanlı yapılan baskınlarla gözaltına alınan ve 3 gün sonra serbest bırakılan ardından ikisi tutuklanan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyelerinin de olduğu toplam 50 kişi yarın hâkim karşısında çıkacak. ÖHD İstanbul Şubesi Eş Başkanı ve davanın sanıklarından Sinan Zincir, "İddianamede suç olarak bize isnat edilen suçları büyük bir onurla işlemeye devam edeceğiz" dedi.

ÖHD’li İrfan Arasan, Ayşe Acınıklı, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışcı, Ayşe Başar, Tamer Doğan, Ramazan Demir ve Mustafa Rüzgar, Sinan Zincir, Raziye Turgut'un da arasında olduğu toplam 50 kişi hakkında hazırlanan iddianamede avukatlar “PKK’nın cezaevi yapılanmasının kurye avukatları” olmakla ve “avukatlık görevini icra etmenin avantajlarını kullanarak cezaevlerine aktarım, iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmekle” suçlanıyor. Tutuklu avukat Ramazan Demir, Cizre’deki hak ihlallerini AİHM’e taşıdığı için “Uluslararası arenada ülkeyi kötü duruma düşürmek”ten suçlanıyor. Zincir’in de telefon dinlemelerine takılan Kandil esprisi ve sosyal medya üzerinden 28 Kasım 2015’te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye ilişkin paylaşımları da iddianamedeki suçlar arasında yer alıyor.

ÖHD’li avukatların iddianamesinde Tahir Elçi için yapılan Facebook paylaşımı suç sayıldı!

“Hakkımızda dinleme kararı alanlar bugün suç örgütü kurmaktan tutuklu”

İddianameye ilişkin T24'e değerlendirmede bulunan Zincir, Telefon ve ortam dinlemeleri kararının o dönem Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM) tarafından ve Paralel yapı iddiasıyla görevden alınan, tutuklanan yargı mensupları tarafından alındığını ifade etti. Zincir, “Cemaat- AKP ortaklığında hazırlanan dosyamızın soruşturma süreci AKP Ergenekon ortaklığı ile davaya dönüştü. Hakkımızda hukuksuz dinleme kararı alanlar telefonlarımızı dinleyenler kurumlarımızın içinde hukuk dışı ortam dinlemesi yapanlar hukuka aykırı delil yaratmak ve suç örgütü kurmaktan tutuklu. Ancak mesele Kürtler ve Kürt sorunu olunca hukuksuzluk devam etti” dedi.

ÖHD'li avukatlar yarın hâkim karşısına çıkıyor

“Bize isnat edilen suçu işlemeye devam edeceğiz”

“Facebook ve Twitter’da yaptığımız fikir ve düşünce paylaşımları suç kapsamına alındı” diyen Sinan Zincir, “Biz aynı şeyleri paylaşmaya devam ediyoruz. Tutsaklar Kürt halkının kutsal değerleridir. Biz değerlerimize sahip çıkmaya, F tiplerinde devam eden işkenceleri raporlamaya, hasta tutsakların özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Suçlamalar bunlar ve biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Açlık grevlerinin talepleri Kürt halk önderi ile görüşmelerin önünü açtı tecrit kısmen esnedi. Dosyada suçlamalar bizim her zaman sahiplendiğimiz yaptığımız islerdir. Evet, KCK davalarında halkımıza sahip çıktık Kürtlerin avukatlığını yaptık. Yüzlerce kez gittik Kürt siyasi tutsaklar ile görüştük. Ancak ne zaman ki devlet ve Saray çözüm sürecine son verdi intikam operasyonlarına başladı” diye konuştu.

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“Özgürlükçü hukukçuları faşizm zindanlar ile ıslah edemez”

“Tahir Elçi katliamında bir arpa boyu yol almayan zihniyet, bizi Tahir Elçi’yi sahiplenmeyi suç isnadı yaptı” ifadesini kullanan Zincir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Tahir Elçi’ye ve bize bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. İddianame bir soykırım ve rehin alma metnidir. Bizim sahsımızda ezilenlerin savunma hakkı elinden alınmak istenmiştir. Ancak ÖHD’nin genç devrimci avukatları faşizmin bu zulmün e karşı tutsak arkadaşlarımızın dava ve dosyalarını sahiplenmiştir. Bundan sonra da her türlü zorbalık ve baskı karşısında ÖHD avukatları ezilenlerin avukatlığını yapmaya devam edecektir. Biz zindanı iyi biliriz her kurdun ailesinde bir tutsak var zindanlar ile ÖHD’yi yıldırılamaz. Onun için özgürlükçü hukukçuları faşizm zindanlar ile ıslah edemez

Son olarak şunu belirtmek isterim ki ÖHD’nin hiç bir avukatı ve federasyonumuz TUHAD-FED in hiçbir çalışanı bu dosyada figüranlık yapmayacak. Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli mahkeme ve tarih önünde faşizmi teşhir edecek yaptıklarımızı ve Kürt halkının kutsallarını savunacak. Biz bu intikam davasında iddianame adı verilen metne bireysel bir cevap vermeyeceğiz. Kürt halkının avukatlarıyız, bunun için suçlanıyoruz ama halkımızı savunacağız. Yarın tüm duyarlı demokratik kamuoyunu meslek örgütlerini müvekkillerimizi saat 10.00 da Çağlayan Adliyesi önüne ve duruşmaya bekliyoruz. Kürt halkının avukatları faşizmi yargılayacak gelin bize manevi destek katın."

Ne olmuştu?

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) İrfan Arasan, Ayşe Acınıklı, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışcı, Ayşe Başar, Tamer Doğan, Ramazan Demir, Sinan Zincir, Raziye Turgut ve Mustafa Rüzgar 16 Mart’ta sabaha karşı yapılan baskınlarla, 24 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Avukat Mustafa Rüzgâr, avukat İrfan Arasan, Ahmet Kapçan ve İlkin Bulut adli kontrol talebiyle, yedisi avukat 27 kişi ise tutuklama talebiyle 18 Mart akşamı hâkimliğe sevk edildi. Adli kontrol istemiyle hâkimliğe sevk edilen ikisi avukat dört kişi serbest bırakıldı. Avukatlar Ayşe Başar, Ramazan Demir, Tamer Doğan, Âdem Çalışçı, Şefik Çelik, Hüseyin Boğatekin, Ayşe Acinikli ile 20 kişi de tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece 19 Mart’ta serbest bırakılmıştı. Ardından savcılığın yaptığı itiraz üzerine önce Hüseyin Boğatekin ile Ayşe Gösterişlioğlu, ardından Ramazan Demir ile Ayşe Acinikli tutuklanmıştı. Boğatekin ve Gösterişlioğlu tutukluluğa yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.