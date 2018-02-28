"OHAL'le yönetilen Türkiye, keyfiyette 28 Şubat'ı geride bıraktı"

Eski MAZLUM DER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, OHAL ile yönetilen Türkiye’nin keyfiyette 28 Şubat’ı geride bıraktığına dikkat çekti. 28 Şubat'ın mağduru da olan Ünsal, “OHAL’de hükümet, Anayasaya aykırı bir şekilde KHK’ler yayınlayarak Meclisi tamamiyle baypas etti. Bu süreçte anayasal denetim de siyasal iktidarın baskısı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmıyor. Kısacası keyfi bir hal. 28 Şubat’ta bu kadar değildi” dedi.

"Basın utanılacak işlere imza attı"

Evrensel'de yer alan habere göre, 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen henüz yasal hesaplaşmanın yapılmadığına dikkat çeken Ünsal, “Türkiye halkları olarak orada bir alacağımız var. O süreci ve mutlaka darbecilerin yargılandığını görmemiz gerekiyor” dedi. 15 Temmuz sonrasında nasıl hukuki bir hesaplaşma yaşanıyor ise aynısının 28 Şubat süreci için de yapılması gerektiğini ifade eden Ünsal, demokrasinin oturması açısından devletin verdiği silahları kullanarak yeni maceralara girilmemesi için bunun önemli olduğunu söyledi. 28 Şubat sürecinde başörtülü insanlara büyük baskı uygulandığını belirten Ünsal, “Ekonomik faaliyetler büyük baskıya uğradı. Sendika, basın kuruluşları da orduyla iş birliği halinde utanılacak işlere imza attılar. O yüzden 28 Şubat’ın bir askeri ayağı vardı. Bir de sivil toplum, basın, iş adamları ayağı. Bunlar da en azından bu süreçte ortaya çıkartılarak, onlar nezdinde de yargısal süreç işletilebilir” dedi.

"AYM bile dikkate almıyor"

Bugüne gelindiğinde OHAL ilanı ile birlikte yargı bağımsızlığının KHK süreçleriyle ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Ünsal, “28 Şubat ile adli, hukuki hesaplaşalım derken hukukun en temel ilkelerinden biri bağımsız mahkemeleri ortadan kaldırmak büyük çelişki. Yargının tamamiyle kontrol altına alınması açısından bir fark yok” dedi. Ünsal, bugün bütün kurumları bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi gibi bir kurumun kararlarının siyasi iktidar tarafından uygun görülmediğini, mahkemeler tarafından dikkate alınmadığını belirterek, “OHAL sürecini yaşıyoruz. OHAL’de hükümet, Anayasaya aykırı bir şekilde KHK’ler yayınlayarak Meclis’i tamamıyla baypas etti. Bu süreçte anayasal denetim de siyasal iktidarın baskısı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmıyor. Kısacası keyfi bir hal. 28 Şubat’ta bu kadar değildi” dedi. Ünsal, 28 Şubat ile hesaplaşma için de OHAL’in kaldırılıp olağan hale geçilmesi, yargı üzerindeki siyasi vesayetin kaldırılması gerektiğini belirtti.