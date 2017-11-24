OHAL’le ihraç edilen öğretmenlerin mesleklerine geri döndürülmesini istediler

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - EĞİTİM-Sen İzmir Şubeleri üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin işlerine geri döndürülmesini istedi.

Eğitim-Sen İzmir Şubeleri üyesi bir grup, Öğretmenler Günü\'nde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önünde bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Dönem Sözcüsü İsmet Süzer, OHAL’le ihraç edilen öğretmenlerin mesleklerine geri döndürülmesi taleplerini dile getirdi. Süzer, \"Dünya çapında 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak bilinmesine rağmen 12 Eylül sonrasında darbeciler tarafından ilan edilen bugün tamamen sembolik ve göstermelik törenler, söylemler eşliğinde kutlanmaktadır. Her 24 Kasım’da gerçek emekçilerin sorunlarını görmezden gelip, artık ezberlediğimiz cümleler kurarak, öğretmenliğin çok kutsal ve onurlu meslek olduğundan söz etmesi hepimizi ciddi anlamda rahatsız etmektedir. OHAL ve KHK’ları ile hukuksuz bir şekilde tamamen siyasi ve idari kararlarla yüz binlerce öğretmen ve kamu personeli ihraç edildi. Güvencesiz istihdamın yaygınlaşmasıyla mesleğimiz ve geleceğimiz ipotek altına alındı. Eğitim-Sen olarak sadece öğretmenlerin değil; kötü ve sağlıksız koşullarda çalışan, hakları gasp edilen, açığa alınan, sürgünlere ve soruşturmalara maruz kalan tüm eğitim emekçilerinin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz\" diye konuştu.

EĞİTİM-Sen İzmir Şubeleri üyeleri, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



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