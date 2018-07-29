OHAL'le geçen 2 yılda, 3 bin 960 işçi hayatını kaybetti

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 21 Temmuz'da ilan edilen ve 18 Temmuz 2018'de son eren OHAL döneminde ölümlü iş kazaları yüzde 14 arttı. Bu tarihler arasında Türkiye'de toplam 3 bin 960 kişi işçi, iş kazalarında hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yeni bir 'OHAL İş Cinayetleri Raporu' yayımladı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın "Devlet, millete değil kendisine olağanüstü hal ilan etmiştir" sözünün hatırlatıldığı raporda, "Ancak 21 Temmuz 2016–18 Temmuz 2018 arasında süren OHAL dönemine baktığımızda işçiler açısından bu sözlerin tam tersi gelişmelerin yaşandığını görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

"İşçi ölümleri metalde yüzde 100 arttı"

'OHAL döneminde iş cinayetlerinin temelini sanayi işçilerine yönelik baskı politikalarının oluşturduğu' tespitinde bulunan İSİG'in raporunun dikkat çeken kısımları şöyle:

– İş cinayetleri işkolları açısından özellikle sanayide artış gösterdi. İşçi ölümleri metalde yüzde 100; enerjide yüzde 20; madencilik, tekstil, kimya, ağaç/kâğıt, çimento/toprak ve taşımacılıkta yüzde 10 arttı. Diğer yandan hizmet sektöründe ise konaklamada iş cinayetleri yüzde 50 arttı.

– İş cinayetleri nedenlerinde de dikkat çekici artışlar söz konusu. Yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet nedenli işçi ölümleri yüzde 20; ezilme/göçük ve elektrik çarpması nedenli işçi ölümleri ise yüzde 15 arttı.

Göçmen/mülteci işçi ölümlerinde de artış görüldü

– İş cinayetlerinde yaş grubu/cinsiyet olarak artışın tamamını 28-50 yaş arası/erkek işçiler oluşturdu.

– İş cinayetlerinde göçmen/mülteci işçilerin ölümünde yüzde 40’lık bir artış gözlendi.

İş cinayetlerinde yedi ayın bilançosu: 33’ü çocuk 907 işçi hayatını kaybetti.



