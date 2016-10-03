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OHAL'in uzatılmasına CHP ve HDP'den ilk tepki

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili konuştu

03 Ekim 2016 21:02

Bakanlar Kurulu'nun OHAL'in uzatılması kararı sonrası CHP'den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök yaptığı açıklamada, "OHAL keyfi bir yönetime dönüştürülüyor" dedi.

Bakanlar Kurulu'nun OHAL'i 3 ay uzatma kararını değerlendiren HDP Eş Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, "OHAL'in uzatılması hukuksuzluğun, anayasasızlığın, işkence ve kötü muamelenin, basın yayın sansürünün, fiili tek adam yönetiminin devam etmesidir" dedi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, OHAL’in 3 ay daha uzatılacağını ve Kanun Hükmündeki Kararnameler için 4 partinin ortak komisyon oluşturacağını duyurmuştu.

 

 

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