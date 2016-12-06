CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, ekonomideki sıkıntıların olağanüstü hâl (OHAL) baskısıyla gizlenmeye çalışıldığını savunarak, “Biliyorsunuz OHAL süresince iflas ertelemeler yasaklandı. Ama nereye kadar? OHAL’in ardından peş peşe şirket iflasları gelebilir. Tahsil edilemeyen alacaklar mafyanın güçlenmesine neden olabilir” dedi. Bir de öneride bulunan “Erdoğan ve AKP’li yöneticiler 10 gün konuşmasa dolar düşer” diye konuştu.

“Bu tablonun sorumlusu hükümettir” “Bu tablonun sorumlusu hükümettir”

Cankurtaran, CHP Manisa İl Başkanlığı’nda ülke ve Manisa gündemindeki güncel gelişmelere dair bir basın açıklaması yaptı. Cankurtaran’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Ekonomideki sıkıntılar OHAL baskısıyla gizlenmeye çalışılıyor. Biliyorsunuz OHAL süresince iflas ertelemeler yasaklandı. Bu nedenle krizdeki pek çok şirket iflas veremiyor. Ama nereye kadar? OHAL’in ardından binlerce şirket iflas açıklayıp, bir çok insanın işsiz kalmasına neden olabilir. Patlayan krediler, tahsil edilmeyen alacaklar 90’lardaki gibi çek senet tahsilatı yapan suç örgütlerinin artmasına, ticaret hayatında sorunlara neden olabilir. Bu tablonun sorumlusu hükümettir”

“Piyasalar dayatmaya tepki veriyor”

“Dikkat edin Erdoğan ve AKP’li yöneticiler konuştukça dolar yükseliyor. Düşünün AKP ve MHP’nin başkanlık için anlaştık dedikleri gün döviz yükseliyor. Piyasalar başkanlık dayatmasına tepki veriyor. Çünkü önerilen düzenin Türkiye’ye hayır getirmeyeceği biliniyor. Ekonomideki kötü gidişatın durması için OHAL’in kaldırılması, Başkanlık dayatmasından vazgeçilmesi ve baskıların son bulması gerekiyor. Ancak bunları yapamıyorlarsa basit bir önerim olacak. Erdoğan ve AKP’li yöneticiler 10 gün konuşmasalar iddia ediyorum hem dolar hem de ülkedeki tansiyon düşer.”

“Üç kat borçlandık”

“2002’den beri üç kat daha zengin olduk” dediğini hatırlatan Cankurtaran, “2002’den beri üç kat zengin olmadık tersine üç kat borçlandık. Borcumuz 129 milyar dolardan 421 milyar dolara çıktı. Dolar 1.26’dan 3.50’leri gördü. Alım gücü azaldı. Böyle zenginleşme olur mu? Üç kat zenginleştik derken kendi kişisel zenginleşmelerinden bahsediyor olmalılar.”

“78 milyon dolara uçak alana kadar yurt yapın”

“Manisa’da da vatandaşların en büyük talebi yeni devlet yurtlarının yapılması. Öğrencilere barınma imkanı sağlamak bir devletin birinci görevidir. Bu görev, AKP hükümeti döneminde cemaat yurtlarına yol açmak için bilinçli olarak savsaklanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı’na zaten 10 tane uçak varken 78 milyon dolara yeni uçak alana kadar neden Manisa’daki öğrencilerin yurt sorunu halledilmez? İstiyorlar ki öğrenciler kalacak devlet yurdu bulamasın ve cemaatlerin yurtlarına mecbur kalsın. Ancak biz CHP olarak nerede yurt sorunu varsa bunu dile getirmeye ve yapılana kadar takipçisi olmaya kararlıyız.”