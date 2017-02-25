OHAL'de cezaevlerinde nelere yasak getirildi?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında cezaevlerine getirilen yasaklarda artırıldı. OHAL kapsamında cezaevlerine getirilen yasaklar arasında kapüşonlu giysi, kulplu bardak, eldiven, çatal, metal tabak, yün çorap, kemer, puşi, keçeli kalem, atkı, el örmesi bileklik, boncuk işlemeli süs eşyası, tespih, kuru boya kalemleri, sıcak su torbası bulunuyor.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un izlenim haberi şöyle:

Buradan “engelleri aşarak” gelebilen sınırlı sayıdaki mektupta şartların her geçen gün zorlaştığını belirtiliyor, “cezaevinin esir kampına benzetilmesi” gibi gerekçelerle mektuplara el konulduğu anlatılıyor.

Çeşitli kırtasiye ürünleri ve boncuk işlemeli süs eşyaya dahi izin verilmediğine dikkat çekilen mektuplarda anlatılan hak ihlalleri göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan tablo ise “esir kampına” benziyor. Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde kalırken, Aralık 2016’da 1600 kilometre uzaktaki Van F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Taner Korkmaz isimli siyasi hükümlü, gazetemize burada yaşanan bir dizi hak ihlalini yazdı. Korkmaz mektubunda iletişim, sohbet, sağlık, kitap ve yayın haklarına ilişkin ihlalleri sıralayarak bunlarla ilgili infaz hâkimliği kararlarını da paylaştı. Korkmaz, gazetecilere hak ihlallerinin anlatıldığı mektupların cezaevi idaresince gönderilmediğini ifade ederek bu duruma “kurumun hedef gösterilmesi ve esir kampına benzetilmesi” gibi gerekçeler gösterildiğini kaydetti.

Alıcısı güçlü

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde kalırken aldığı radyonun “alıcısı güçlü” denilerek kendisine verilmediğini belirten Korkmaz, “İddia edildiği gibi büyük bir radyo değildir. Kaldı ki, Van Cezaevi’nin bulunduğu bölgede alıcısı güçlü olmayan bir radyonun çekmeyeceği de malumdur” dedi. Dışarıdan getirilen kitaplara da izin verilmediğini aktaran Korkmaz, posta yoluyla idarenin izin verdiği kitapların satın alınabildiğini kaydetti. Ailelerinin binlerce kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden Korkmaz, iki ayda bir gün olan açık görüşün 1 saatten 45 dakikaya indirildiğini söyledi. Hastalıkları nedeniyle dilekçe verdikten 2 hafta sonra suç duyurusunda bulunarak revire çıkabildiklerini yazan Korkmaz, Van’a sevk edilirlerken yanlarına eşya alınmasına izin verilmediğinden günlerce üzerlerinde kışlık eşya olmadan tutulduklarını ifade etti.

Fidel Castro da yasak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yayımladığı genelgeyle artık fotoğraf çekilmesinin de yasak olduğu cezaevinde, Kübalı efsanevi lider Fidel Castro’nun fotoğrafları da sakıncalı bulunuyor. Cezaevinde yasak olan diğer şeyler şöyle: “Kapüşonlu giysi, kulplu bardak, eldiven, çatal, metal tabak, yün çorap, kemer, puşi, keçeli kalem, atkı, el örmesi bileklik, boncuk işlemeli süs eşyası, tespih, kuru boya kalemleri, sıcak su torbası.”

Gazetemize, tutuklu yazar ve yöneticilerimizle dayanışmak için üzerlerinde boncukla isimlerini işlediği kalemler gönderen Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdulvahap İş’in yolladığı mektupla, bu eylemi nedeniyle Şakran Cezaevi’ne sevk edildiği ortaya çıktı. İş, mektubunda, “Yaptığım eylem yanlış bir eylem değil, doğru bir eylemdi. Her ne kadar doğru söyleyeni 9 köyden kovsalar da yaşasın 10’uncu köy” ifadelerini kullandı