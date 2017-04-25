OHAL'de 7 bin 619 akademisyen işsiz kaldı

21 Temmuz 2016- 20 Nisan 2017 tarihlerini kapsayan OHAL döneminde toplam 101 bin 44 kamu görevlisi ihraç edildi. İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) raporuna göre ihraç edilenlerin sadece bin 74’ünün hakkındaki ihraç kararı ve diğer tedbirler kaldırıldı.

Ayrıca 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışan 22 bin 474 kişinin de çalışma izinleri iptal edildi. Çalışma izinleri iptal edilenler de eklendiğinde işini kaybedenlerin sayısı 123 bin 518’e ulaşıyor.

Sadece 5’i TBMM’de görüşüldü

Nurettin Öztatar’ın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, bugüne kadar toplam 22 OHAL Kanun Hükmünde kararnamesi çıkarıldı. Bu kararnamelerin sadece 5’i TBMM’de görüşülerek kanunlaştı.

Söz konusu kararnamelerle en fazla ihraç 33 bin 99 ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nda ihraç edilenlerin sayısı ise 24 bin 31.

Yüksek öğretim kurumlarından ihraç edilen akademisyenlerin sayısı 4 bin 811. Bu sayıya kapatılan üniversiteler nedeniyle işsiz kalan 2 bin 808 akademisyen de eklendiğinde üniversitelerden koparılan akademisyen sayısı 7619’a ulaştı. Üniversitelerdeki idari personelden atılanların sayısı da bin 102.

Barış İçin Akademisyenler

Raporda ihraç edilen Barış İçin Akademisyenlerle ilgili bölüm ise şöyle:

“KHK’lerin eklerinde isimleri yer alarak ihraç edilen akademisyenlerin içinde, OHAL döneminden önce 2016 yılının başında Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza attıkları için haklarında soruşturma açılan akademisyenler de yer aldı. Barış Bildirisi imzacılarından 81’i 2016 yılındaki OHAL döneminde üniversitelerden ihraç edilenler listesinde yer almıştı. 6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile bu sayı 125’e ulaştı.

7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 sayılı kararnamede de Barış bildirisine imza atan akademisyenler yer aldı ve 17 Şubat 2017 tarihi itibarıyla bu sayı 312’ye ulaştı.

Ayrıca 667 Sayılı kararname ile kapatılan 15 üniversitede görev yapan yaklaşık 2 bin 808 akademisyen de işsiz kaldı.

Diğer ihraç edilen kamu görevlileri gibi ihraç edilen akademisyenlerin görev pasaportlarının yanı sıra, normal pasaportları da iptal edildi ve yurtdışına çıkışları engellendi. Pasaport kısıtlaması aynı zamanda eşlerine ve çocuklarına da uygulandı.”