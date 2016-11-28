OHAL'de 2054 mühendis ve mimarın işine son verildi

TMMOB, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL döneminde yayımlanan 12 Kanun Hükmünde Kararname ile 2054 mühendis, mimarın kamuda işten çıkarıldığını belirtti.

İşten çıkarılanların kurumları şöyle:

AFAD'dan 16, TRT'den 16, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 33, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 23, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 91, TSE'den 11, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 249, Maliye Bakanlığı’ndan 2, Devlet Malzeme Ofisi’nden 2, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 453, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 6, SGK'dan 6, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 20, TÜİK'ten 6, Sağlık Bakanlığı’ndan 27, Sivil Havacılıktan 14, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 33, İçişleri Bakanlığı’ndan 30, Mahalli İdarelerden 239, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 197, Devlet Demiryolları'ndan 50, DHMİ'den 13, KGM'den 48, EGM'den 5, YÖK'ten 433, MEB'den 8, PTT'den 5, Adalet Bakanlığı’ndan 11 ve çeşitli müdürlüklerden 10 kişi.

"Toplumsal muhalefeti etkisizleştirme çabası"

Bianet’te yer alan habere göre, TMMOB açıklamasında işten çıkarmaların tamamının, “soruşturmasız, sorgusuz, sualsiz” gerçekleştirildiğini belirtti.

“İhbarlarla ve bireysel inisiyatiflerle hazırlanan listelerle onbinlerce insan açığa alındı veya işlerinden ihraç edildi. Neredeyse okullarda, üniversitelerde ders verecek öğretmen ve öğretim görevlisi; bakanlıklarda çalışma yürütecek mühendis, belediyelerde hizmet üretecek memur kalmadı.

“İnsanların temel hukuk normlarının dışında, temel insan haklarına aykırı olarak işlerinden atılması; hiçbir sorgu yapılmadan, savunma hakkının elinden alınması kabul edilemez.

"Özellikle son yayımlanan KHK’lar ile toplumsal muhalefet unsurları olan, demokratik sendikal mücadele yürüten, mesleklerini kamu yararını gözeterek icra edilen kişilerin işlerinden atılmasının arkasında toplumsal muhalefetin etkisizleştirilmesi amacının olduğunu biliyoruz.”

İşten çıkarılanlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 3 Kasım 2016’da yaptığı açıklamada "Kamudan 70 bin 784 kişi ihraç edildi" demişti.

Bunun üzerine 17 Kasım 2016 ‘da 203 hakim ve savcı “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı oldukları” gerekçesiyle meslekten çıkarıldı.

22 Kasım 2016’da da 677 ve 678 sayılı iki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu” iddia edilen 15 bin 726 kamu görevlisinin işine son verildi.