OHAL ve KHK’lara AB ayarı: Gözaltı süresi azalacak, avukat yasağı kaldırılacak

Avrupa Konseyi’nin anayasal konulardaki danışma organı Venedik Komisyonu’nun Türkiye’ye yönelik uyarılarının ardından yeni kanun hükmünde kararnameler ve OHAL için ‘yumuşatıcı’ düzenlemeler yapılacağı belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, OHAL döneminde bir aya kadar uygulanabilen gözaltı süresinin bir haftaya düşürüleceği, avukatla beş gün boyunca görüştürülmeme yasağının kaldırılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda iç hukuk yollarıyla yapılan itirazlar değerlendirilirken, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitmenin önünü açan bir mekanizma kurulacak.

Türkiye’nin izleme sürecine alınması talep ediliyor

Yarın başlayacak olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) kış oturumunda Türkiye’de demokratik kurumların işleyişiyle ilgili ‘acil tartışma’ önerisinin yanısıra, Türkiye’nin izleme sürecine alınmasına yönelik talepler de gündemde.

Toplantıda meclisteki başka siyasi gruplar Türkiye’yle ilgili oylama yapılmasını talep ederken, hükümetin bu hamleyi engellemek istediği bildirildi.

Venedik Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ‘tasfiye’lerin Anayasa’yı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.