OHAL üç ay uzatıldı, KHK'lar ile ilgili dört partili komisyon kuruluyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı basın açıklamasında MGK'nın tavsiye kararı üzerinde OHAL'in 90 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kurtulmuş, olağanüstü hâl kuralları uyarınca çıkarılan 'Kanun Hükmünde Kararname'ler ile ilgili olarak Meclis'te bulunan dört partinin katılımıyla bir komisyon kurulacağını açıkladı. Ancak konuya ilişkin açıklama yapan CHP Milletvekili Özgür Özel konuya ilişkin kendilerine iletilen bir bilgi olmadığını belirtti.

15 Temmuz darbe girşiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in ABD tarafından iade edilmesi ile ilgili gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydeden Kurtulmuş, "FETÖ lideri Feto'nun Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili yaptılan çalışmalar. Dört dosya Feto'nun iadesiyle ilgili ABD'ye sunuldu" dedi.

15 soruda OHAL

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu dönemde TBMM'nin hayati önemde meselelerle karşı karşıya olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürecek, aynı zamanda 2023 ve 2051 hedefleri için atılım ruhuyla hareket edecek. 550 milletvekili arkadaşımızın tamamının bu ruhla hareket edeceğini biliyoruz. TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

Bakanlar Kurulu'nda dört bakanlığımız sunumlarını gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığımız FETÖ, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede gelinen tabloyu takdim etti. Gerekli düzenlemelerin neler olacağı konusunda görüşlerini paylaştı. Adalet Bakanlığımız çeşitlik konularla ilgili gelişmeleri taşımıştır. Cezaevlerindeki durumun gözden geçirilmesi, darbecilerin yargılanması ve FETÖ lideri FETO'nun Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili yaptılan çalışmalar. Dört dosya Feto'nun iadesiyle ilgili ABD'ye sunuldu. 15 Temmuz'dan sonra tutuklama talebiyle ilgili dosya 10 Eylül'de takdim edildi. ABD'li yetkiler de dosyanın alındığını 23 Eylül'de bildirdi. Türkiye 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalmıştır. Bu örgütün başındaki kişi Feto'dur. Bu kişinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili olarak ABD makamlarının sorumluluğunu yerine getirmesi için görüşmeler yapılıyor.

İktidar partisiyle muhalefetiyle milletin temsilcisi olan 550 vekilin büyük bir atılım ile hareket edeceğini düşünüyoruz. TBMM üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Bu Meclis’in hedefi hem terörü yok edecek ortamı sağlamak için katkı sağlamak, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek olacaktır.

4 partinin katılımıyla KHK komisyonu

Sunumlar çerçevesinde 4 bakanlığımızı ilgilendiren çok detaylı konuşmalar, görüşmeler yapıldı. İçişleri Bakanlığımız FETÖ, PKK, DAEŞ başta olmak üzere mücadelede gelen noktayı kurula takdim etti. Bundan sonraki süreçte personel teknoloji ve istihbarat bakımından gerekli düzenlemelerin neler olacağına dair görüşlerini paylaştı.

Adalet Bakanlığımız çeşitli konularla ilgili gelişmeleri paylaştı. Cezaevilerindeki son durum, darbecilerin yargılama süreçleri ve özellikle FETÖ lideri FETO’nun Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili olarak bakanlığımızın yaptığı çalışmalar.

Dışişleri Bakanlığı ile ilgili sunum yapıldı. Suriye ve Irak’taki gelişmelerle ilgili sunumlarını dikkatlice müzakere ettik. Fırat Kalkanı operasyonu Suriye’nin bütünlüğünün korunması, DAEŞ başta olmak üzere PYD saldırılarından korunması ve Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasını engellemek için yapılan bir operasyondur. Burada ÖSO unsurlarına Türkiye destek vermektedir. Operasyon bizim açımızdan başarılı bir şekilde devam etmektedir. Fırat Kalkanı ile ilgili bu mücadele özellikle DAEŞ ile ilgili bir mücadeledir. Kararlılıkla sürdürülecektir. Güvenli bölge haline gelmesi, Cerablus halkının olduğu gibi kendi şehirlerine geri dönülmesini sağlamak öncelikli hedeflerimizdir. DAEŞ’e karşı sürdürülen operasyonlarda pozisyonumuz net. Bu bölgenin bütünüyle terör örgütlerinden temizlenmesi için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Türkiye’nin başından beri söylediği başka bir husus var. Suriye, Suriye halkınındır.

Türkiye, DAEŞ'in bir sebep olduğunu ifade ediyor. Bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi için uluslararası koalisyonla işbirliğine hazır olduğunu ifade ediyor. Musul ve Rakka operasyonları yapılacaksa yerel unsurlarının sahada olması, uluslararası koalisyonun da yerli unsurlardan oluşan yapıya destek vermesi asıldır. Rakka ve Musul operasyonlarının bu çerçevede yürütülmesini düşünüyor Türkiye. DAEŞ çıkarılırken başka terör örgütlerine teslim edilmesine asla müsade edilmez. YPG’nin asıl unsurlardan birisi olarak görülmesi asla mümkün değildir. Bu da ilgili muhattaplarımıza bildirilmiştir. Münbiç cebinde önemli bir kısım terör örgütleri çekilmiştir ama buradaki YPG/PYD unsurlarının Fırat'ın doğusuna çekilmesini talep ediyoruz. Halep'in ÖSO unsurlarından temizlenmesine neden olan Esed güçleri bombalama eylemine devam etmektedir. İnsanlık bu trajediyi seyretmekle yetiniyor. Hastaneler yok ediliyor, çocuklar katlediliyor, insani yardım malzemelerini götüren konvoylar vuruluyor. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Başta ABD ve Rusya olmak üzere ilgili ülkelerin aralarındaki tahtaravalli oyununu bırakmasını talep ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın Ekim ayının 9'unda 20 bin öğretmeni daha alacağını ifade etmek isterim. Bu öğretmenlerimizin kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlere atanacaklar.

OHAL 90 gün uzatıldı

Bakanlar Kurulumuzda ele alınan konulardan birisi, 21.08 tarihinde yürürlüğe giren ve 19 Ekim'de sona erecek OHAL'in ikinci kere uzatılması ve 19 Ekim günü gece yarısı 01.00'de yenilenmesi kararıdır. Bakanlar Kurulumuz da tavsiye kararına uyarak 90 günlük süreyle uzatma kararı almıştır.

30 belediyeye kayyım atandı

FETÖ mensubu olduğu özellikle PKK mensubu olduğu için yerlerine vekil atanan 30 belediye vardır. Bu belediyelerin her birisi ya teröre verdikleri destek dolayısıyla bir kısmı da FETÖ irtibatı dolayısıyla görevden alındılar. Eğer ihtiyaç duyulursa terör örgütleriyle irtibatlı olduğu ortaya konulan belediye başkanları hakkında da gerekli kararlar alınır. Türkiye’nin teröre karşı vermiş olduğu işin bir sonucudur. Bunu keyifle zevkle yapıyoruz demiyoruz. Hükümetimiz terörle mücadele bakımından tereddüt etmez.

İstihbarat yapılanması

İstihbarat birimleriyle ilgili çalışma sürüyor. Belli bir noktaya geldiğinde Bakanlar Kurulu'na gelir. Terörle mücadele ile ilgili istihbaratın ortak havuzda paylaşılması konularıydı.

Yozgat'ta alkollü mekânların kapatılması

Bu konu gündeme gelmedi. İçişleri Bakanlığı gerekli çalışmaları yapar.

Rus yetkililerin '15 Temmuz'a dair duyum aldık' açıklaması

Şehir efsanelerinden biridir.

Alman milletvekillerinin İncirlik ziyareti

Milli bir askeri üstür. NATO kapsamı ve ilgili anlaşmalar çerçevesinde, bazı ülkeler Türkiye'nin verdiği izin ölçüsünde yararlanırlar. Alman askerleri de var İncirlik'te. İncirlik Üssü'nü denetliyor değiller, kendi askerleriyle ilgili denetlemedir. Türkiye de ikili anlaşmalar gereği buna müsaade etmiştir.