OHAL üç ay daha uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, olağanüstü hâlin (OHAL) üç ay daha uzatılmasına yönelik tasarıyı kabul etti.

Olağanüstü hâl, uzatılmaması durumunda 19 Ocak'ta sonlanacaktı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz günü üç aylığına ilan edilen OHAL, Ekim ayında üç ay daha uzatılmıştı.

Bu gece Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu kabul edilen tasarıyla olağanüstü hâl ikinci defa uzatılmış oldu.

OHAL, tekrar uzatılmaması durumunda 19 Nisan'da sonlanacak.

Olağanüstü hâl, temel hak ve özgürlüklerle ilgili şu sınırlamaların getirilmesine imkan tanıyor:

OHAL'de gözaltı süreleri de bir aya kadar uzatılabiliyor.