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OHAL tezkeresi Meclis'te

MGK, OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı aldı

17 Nisan 2018 21:01

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK bildirisinde, hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu. MGK kararının ardından OHAL’in 3 ay daha uzatılması tezkeresi Meclis’e sunuldu. Tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda OHAL 7. kez uzatılmış olacak. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1saat 45 dakika sürdü.

MGK bildirisinde, hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.

Milli Güvenlik Kurulu’nun OHAL’in uzatılması yönünde tavsiye kararı almasından sonra Bakanlar Kurulu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. OHAL’in uzatılmasıyla ilgili tezkere,  TBMM Başkanlığı’na gönderildi. Tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda OHAL 7. kez uzatılmış olacak. 

 

 

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