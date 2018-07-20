OHAL sonrası yeni düzenleme komisyonda; ilk 19 madde kabul edildi

OHAL sonrasına ilişkin önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Yasanın ilk 19 maddesi kabul edildi.

AKP Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor.

Teklifte, valilere, “kamu düzeni veya güvenliğin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere, ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı sınırlama yetkisi” dikkat çekiyor. ‘Askeri mahallere’ girişte ve çıkışta detektörden geçme şartı getiriliyor. Eğer detektör sinyal verirse üst arama koşulu da bulunuyor.