OHAL sonrası, kamuda olağanüstü güvenlik uygulamaları

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz'da ilan edilen OHAL’le birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olağanüstü güvenlik uygulamaları getirildi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tarhanoğlu’nun haberine göre, Başbakanlık emri ile tüm bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarda güvenlik önlemlerine ilişkin talimat hazırlandı. Buna göre “bilgi ve belge kaçırılmasını önlemek amacıyla” kamu personelinin mesai saatlerinden sonra çalışmalarına izin verilmeyecek. Mutlaka çalışması gereken personelin ismi, kurum nöbetçilerine ve güvenlik amirlerine önceden bildirilecek. Birim amirleri 7 gün sabah 8’den akşam 20’ye kadar çalışacak. Tüm personele “cep telefonlarının her an görüşmelere açık olarak bulundurulacağı, ulaşılamadığı mazeretinin kabul edilmeyeceği” ifadelerini içeren belge imzalattırılacak. Tüm kamu kurum binalarının etrafına duvar örülmesi sağlanacak. Gizli ve gizlilik dereceli birimlerde çalışan kamu personeli için yeniden güvenlik soruşturması yapılacak. Darbe girişimi karşısında 3 ay süreli OHAL ilan eden hükümet, kamu kurum ve kuruluşlarındaki milyonlarca personeli, amirleri ile birlikte sıkıyönetime aldı.

“Tüm yıkıcı ve bölücü terör faaliyetleri” karşısında alınan emniyet ve güvenlik önlemleri şöyle:

-Gizli ve gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışan personel için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması ivedi şekilde tekrar yapılacak.

-Kamu kurum ve kuruluşlarının bina girişlerinden itibaren bütün alanlarda kontrolü kolaylaştırmak için personele verilen daimi giriş kartı mesai süresince sol yakaya veya boyuna takılı olarak taşınacak.

-Özellikle okullarda, okul bahçesine hiçbir şekilde araç alınmayacak. Öğrenci servislerine ayrılan alan dışında park yapılmayacak.

-Hizmet binalarına giriş yapan ziyaretçilerin, giriş ve çıkışları mutlaka güvenlik ve müracaat memuru refakati ile sağlanacak. Güvenlik ve müracaat memurları dışarıdan gelenlerin eşyalarını arayabilecek.

-Çalışma saatleri dışında, herhangi bir sebeple kuruma girmek isteyen personel amirleri tarafından, birim amirlerine veya güvenlikten sorumlu birime önceden bildirilecek. Kayıt defterine işlenecek ve deftetrler ilgili personel tarafından imzalanacak.

Keyfi dolaşılmayacak

-Kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve eklentilerinde, her birim veya ünite amiri, kendi birimlerine ait çalışma odalarında ve bu odaların giriş-çıkışa açıldığı koridorlarda, her gün için birer nöbetçi personel görevlendirecek

-Nöbetçiler ziyaretçilerin koridorlarda keyfi dolaşmalarını önleyecek. Şüpheli harekette bulunanların takibini yapacak. Bina içinde uygunsuz davranışta bulunanları amire ve güvenlik personeline bildirecek.

-Nöbetçiler görev alanı içerisinde çalışma odalarının kontrolünü yapacak. Kapı ve pencelerin kapalı olduğunu, içeride kimsenin kalmadığını kontrol ederek görevini tamamlayacak.

-Nöbetçi personelin görevi akşam mesai saati ile tamamlanacak.

‘Kamu kale’ler geliyor

-Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve eklentilerinin etrafı duvar, tel örgü gibi engellerle çevrilecek. Belirli noktalara güvenlik kontrolü kulübesi yaptırılacak. Aydınlatma ve ışıklandırma sistemlerinin çalışır halde bulundurulması sağlanacak.