CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı “mühürsüz oy” kararı sonrası tartışmalara neden olan referandum ve olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Budak, “Böyle bir dönemde OHAL, referandum kanunsuzluklarını örtmek için mi uzuyor?” diye sordu.

Budak, yaptığı açıklamada OHAL’in uzatılması kararına tepki gösterdi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'FETÖ' ile mücadele için gündeme getirilen OHAL kapsamında yüz bini aşkın personelin kamudan çıkarıldığını, 50 bine yakın kişinin tutuklu olduğunu ve yargılamaların sürdüğüne dikkat çeken Budak, Türkiye’nin bu mücadeleyi bundan sonra normal hukuk düzeni içinde sürdürebilecek gücü olduğunu ancak AKP'nin “OHAL fırsatçılığı” yaptığını iddia etti.

Budak, “OHAL terörle, FETÖ ile mücadele için çıkarıldı. Bu konuda bir sürü adım da atıldı. Ama OHAL fırsatçılığıyla rektör atamalarından, Varlık Fonu’na kamu kaynaklarının aktarımına kadar pek çok düzenleme de KHK’lerle yapıldı. Bunların OHAL ile ne ilgisi var? Türkiye, hukuksuz bir şekilde OHAL altında referanduma zorlandı. OHAL, terörle mücadele ile birlikte çokça da AKP’nin kendi siyasi ajandası için kullanıldı. Ama kaybeden Türkiye oldu. Türkiye’nin bir an önce hukuka, demokrasiye dönmesi gerekiyor” dedi.

"R eferandum kanunsuzluklarını örtmek için mi uzatılıyor?”

Bugün için Türkiye’de OHAL’i gerektirecek bir durum olmadığını savunan Budak, “OHAL’in uzatılması kararını alanlar, bunun somut gerekçelerini de ortaya koymalıdır. Bugün Türkiye’nin, normal hukuk düzeni içinde gücünün yetmeyeceği ne vardır ki; OHAL yine uzatılıyor. TBMM açıktır ve çalışmaktadır. 15 Temmuz’un hedefi olan TBMM, bu darbecilerle, terörle mücadele edecek kapasite ve güce sahiptir. Neden TBMM’den bu süreç kaçırılıyor? O zaman geriye tek bir gerekçe kalıyor. O da referandumu sakatlayan Yüksek Seçim Kurulu’nun kanunsuz kararının üstünü örtmek. OHAL, referandum kanunsuzluklarını örtmek için mi uzatılıyor? Bu kanunsuzluğu örtmek için OHAL’den medet umuluyorsa, umduklarını bulamayacaklar. Çünkü olağanüstü hal, YSK kanunsuzluğu örtemeyecektir. Bu kanunsuzluğu giderene kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.