OHAL Komisyonu'nda son durum: 30 bin başvurudan 1900'ü kabul edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenler ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 30 bin başvuruyu sonuçlandırdı. 1900 başvuru kabul edilirken 28 bin 100’ü reddedildi.

Kabul edilen 1900 başvuruyla birlikte meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi. Komisyona bugüne kadar 118 bin 660 müracaat gerçekleştirildi. 88 bin 660 müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.

Kararlar elden teslim ediliyor

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara hızlı ulaşması için posta yerine komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor.

Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Komisyonun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

5 Eylül’de son başvuru

Başvurucular, ‘OHAL komisyonu başvuru takip sistemi‘üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

701 sayılı son KHK ile haklarında işlem yapılan gerçek ve tüzel kişilerin komisyona başvuru süresi 5 Eylül’de sona erecek.