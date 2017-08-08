OHAL Komisyonu'nda kuruma göre renk!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilenler ve kapatılan dernek ve vakıfların itirazlarını değerlendirecek olan OHAL Komisyonu’na yapılan başvuruların sayısı 38 bin 500’ü buldu. Komisyon başvuruları kuruma göre farklı renklerde dosyaladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, 'FETÖ’cü 15 Temmuz kalkışmasının püskürtülmesinin ardından örgütün kamudaki yapılanmasına ilişkin ülke genelinde soruşturmalar başlatıldı. OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla 105 binden fazla kişi kamudan ihraç edildi, 5 bin civarında kurum ve kuruluş kapatıldı. Normal şartlarda OHAL kapsamında görevine son verilenler yargıya gidemiyordu. 23 Ocak 2017’de yayımlanan 685 sayılı KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurularak, memuriyetten çıkarılanlara “itiraz” yolu açıldı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş başkanlığındaki 7 kişilik komisyon, başvuruları 17 Temmuz’da almaya başladı. Komisyona yapılan başvuruların sayısı dün itibarıyla 38 bin 500’ü buldu.

Kuruma göre renk

Kapatılan Askeri Yargıtay binasında çalışan komisyonun çalışma sistemine ilişkin önemli ayrıntılara HABERTÜRK ulaştı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre komisyon, başvurunun internet üzerinden yapıldığı andan sonuçlandırılıncaya kadar aşamalarını elektronik ortamda anlık olarak takip edecek. Başvuranın kurumuna göre farklı renklerde basılan dosyaların üzerinde Başbakanlık logosu bulunuyor. Logonun hemen altında ise “TC Başbakanlık Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” yazısı yer alıyor. Dosya üzerinde başvurucun adı soyadı, TC kimlik numarası, kurumu ve hangi KHK ile ihraç edildiğini gösteren bölümler bulunuyor. Farklı renk uygulamasının, çalışma kolaylığı sağlaması için tercih edildiği belirtildi.

İş bölümü yapıldı

Kurum bünyesinde görev yapan tetkik hâkimleri, müfettiş, kâtip gibi personelin hangi kuruma ait dosyalar üzerinde çalışacağına ilişkin iş bölümü yapıldı. Buna göre bir personel, sadece yetkili olduğu kurumun dosyalarına erişebilecek. OHAL Komisyonu kurulmadan önce AİHM ve idare mahkemelerine yapılan başvuru dosyaları da komisyona gönderilecek. Bu kapsamda öncelikle, OHAL Komisyonu’nu gerekçe göstererek başvuruları reddeden AİHM’deki 24 bin dosya komisyona gelecek.

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