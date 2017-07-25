OHAL Komisyonu'na bir haftada 17 bin başvuru

15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK’lerle işlerinden uzaklaştırılan veya ihraç edilen kamu çalışanlarının itirazlarını değerlendirmek için kurulan OHAL İnceleme Komisyonu’na ilk hafta 17 bin başvuru yapıldı.

KHK’lerle işlerinden çıkarılanların mağduriyetlerini gidermek ve dosyalarını değerlendirmek için kurulan OHAL İnceleme Komisyonu 17 Temmuz günü çalışmaya başladı. Komisyon’a ilk hafta tibariyle başvuranların sayısı 17 bin oldu.

Habertürk‘ün haberine göre, bünyesinde 40 hakim, 40 müfettiş, 90 uzman ve katip olmak üzere yaklaşık 200 personel barındıran komisyona yapılacak başvuruların, 110 bin civarında olması bekleniyor.

7 kişi karar verecek

7 kişiden oluşan Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek.