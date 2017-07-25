T24 LogoT24 Logo
Gündem

OHAL Komisyonu'na bir haftada 17 bin başvuru

OHAL İnceleme Komisyonu 7 kişiden oluşuyor

25 Temmuz 2017 16:11

15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK’lerle işlerinden uzaklaştırılan veya ihraç edilen kamu çalışanlarının itirazlarını değerlendirmek için kurulan OHAL İnceleme Komisyonu’na ilk hafta 17 bin başvuru yapıldı.

KHK’lerle işlerinden çıkarılanların mağduriyetlerini gidermek ve dosyalarını değerlendirmek için kurulan OHAL İnceleme Komisyonu 17 Temmuz günü çalışmaya başladı. Komisyon’a ilk hafta tibariyle başvuranların sayısı 17 bin oldu.

Habertürk‘ün haberine göre, bünyesinde 40 hakim, 40 müfettiş, 90 uzman ve katip olmak üzere yaklaşık 200 personel barındıran komisyona yapılacak başvuruların, 110 bin civarında olması bekleniyor.

7 kişi karar verecek 

7 kişiden oluşan Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek.

ETİKETLER

OHALKomisyonbaşvuruinceleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24