TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yerinde bilgi aldıkları OHAL Komisyonu’nun önünde 242 bin 232 dosya olduğunu ve bunun 300-400 bini bulmasının beklendiğini söyledi.

Bu işle ilgili 80’i raportör, hakim, uzman, müfettişten oluşan 200 personel görevlendirildiğine dikkat çeken Tanal, “Görünen o ki bu komisyon, Anayasa Mahkemesi’nde gerçekleşen iş yığılmalarını engellemeye yaradı.

Çünkü AİHM "iç hukuk yollarını tüketmeden bana gelme" der. Bu komisyon da yeni bir iç hukuk yoludur. OHAL Komisyonuna başvurmayan AİHM’e başvuramaz. Bu durum mağduriyetin uzun süre devam etmesi demektir” diye konuştu.

OHAL Komisyonu Başkanının suç tarihini 17-25 Aralık olarak mı görüyorsunuz sorusuna, “Bazı dosyalar için evet ama içlerinden 2004 MGK’sının olduğu tarihi de suç tarihi olarak kabul etmiş bazı dosyalar da var” yanıtı verdiğini belirten Tanal, komisyonun aldığı kararları kişiye değil kuruma gönderdiğini söyledi. Tanal, “Komisyonun işleyiş formatı, karar verme formatı ile ilgili açıklayıcı olamadılar. Komisyon çalışanlarının elinde işi başına kaç dosya var. Olumlu olumsuz kaç dosya çözüldü? Bu sorulara cevap alınamadı” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar ve komisyon üyeleri, önceki gün Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi almıştı. Evrak Tasnif bölümünü gezen, arşiv bölümünü inceleyen heyetin içinde yer alan CHP’li Tanal’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Dosyalar başvurucudan da gizli; adil yargılanma ilkesine aykırı”

“Dosyaların yüzde 60’ı Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı İçişleri Bakanlığı yani en fazla başvuru bu 3 bakanlıktan. Anayasa Mahkemesi veya Danıştay da başvurularını OHAL İşleml tutuluyor”erini İnceleme Komisyonuna gönderiyor. Şu anda komisyonda toplamda 242 bin 232 dosya var, 300-400 bini bulmasının beklendiği bilgi verildi. 80’i raportör, hakim, uzman, müfettişten oluşan 200 personel görevlendirilmiştir. Personel sayısı dosya sayısı düşünüldükçe oldukça yetersiz. Dosyalar kimseye açık değil. Başvuruda bulunan dahi, kendi dosyasını göremiyor, avukatı da göremiyor. Dosyalar başvurandan da gizli tutuluyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi uyarınca adil yargılanma ilkesi ihlal edilmiş oluyor. Avukatların dosyayı incelememesi savunma hakkının engellenmesi, sağlıklı savunma yapılamaması demektir. Delil karartmalara dahi sebebiyet verebilir.

Komisyonun işleyiş formatı, karar verme formatı ile ilgili açıklayıcı olamadılar. Komisyon çalışanlarının elinde işi başına kaç dosya var. Olumlu olumsuz kaç dosya çözüldü? Bu sorulara cevap alınamadı. Komisyon verdiği kararı kişiye değil, kuruma gönderiyor.

Dosya önce arşiv kayıta gidiyor. Sonra tasnif bölümüne giderek evrak numarası alıyor. Raportörlerin elinden geçiyor sonra komisyon üyelerine gidip karar bağlanıyor. Dosyaları öne alınması, aciliyet kararı komisyonun inisiyatifinde, bir dosyayı öne alp almama konusunda herhangi bir engel yok.

Görünen o ki OHAL Komisyonu, AYM’de gerçekleşen iş yığılmalarını engellemeye yaradı. Bir yandan da yeni bir iç hukuk yolu yaratarak AİHM’e başvuruları azaltmak, geciktirmek. Çünkü AİHM iç hukuk yollarını tüketmeden bana gelme der. Bu komisyon da yeni bir iç hukuk yoludur. OHAL Komisyonuna başvurmayan AİHM’e başvuramaz. Bu komisyon savunma almadığı için ileride sorun teşkil edecek.