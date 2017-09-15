OHAL komisyonu kurumlara soracak: Neden ihraç ettiniz?

Kamudan ihraç edilen yaklaşık 110 bin kişi ile kapatılan kurumların temsilcilerinin yaptığı itirazları değerlendirmek için kurulan Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu mesaisine haftabaşından itibaren başlayacak. Matbu olarak hazırlanan soru formlarında kişilerin neden ihraç edildiği kurumlara sorulacak.

Milliyet'te yer alan haberde, kurum yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün mesai saati bitiminde başvurular 102 bine ulaştı

Yetkililer, KHK ile tüm yargı organları ve idareye yapılan başvuruların da komisyona devredilmesinin düzenlendiğini anımsatarak, toplam başvuru sayısının 120 bini aşacağını öngördüklerini söyledi.

Bu kapsamda, AİHM ve Anayasa Mahkemesi’ndeki başvurular da komisyona aktarıldı. 60 günlük başvuru süresinin bitmesiyle, komisyonun inceleme süreci de başlamış oldu. KHK ile yapılan düzenlemeye göre, komisyon, 2 yıl içinde başvuruları karara bağlayacak. Ancak süre yeterli gelmezse, birer yıllık uzatma kararları verilebilecek. Çıkartılan yeni KHK’larla ihraç edilenler de 60 günlük bir başvuru süresi içinde itiraz dilekçesi verebilecek.

Bağımsız yargı yolu

7 kişiden oluşan OHAL Komisyonu için hükümet ayrı bir bina tahsis etti. Bu binada raportörler ve müfettişler de görev yapmaya başladı. Komisyonda görevlendirilenlerin maaşlarına bu kapsamda ek ödeme kalemi yansıtılacak. Bina ve maaş ödemeleriyle, komisyonun yaklaşık 1 milyon liralık bir harcama sonrasında oluşturulduğu öğrenildi.

Komisyonun çalışma prensipleri konusunda, kamuoyuna yazılı bir açıklama yapması bekleniyor. Alınan bilgiye göre, komisyon, çalışmalarına ilk KHK’dan itibaren başlayacak. Komisyon, tüm ByLock kullanıcıları ya da Bankasya’da hesabı bulunan tüm kişileri etkileyecek pilot kararlar almayı düşünmüyor. Yargı organı değil, idari kurum statüsünde çalışacak olan komisyondan bir yetkili, bu konuda şunları söyledi:

“Pilot karar alınması işin doğasına ters. Zaten itirazlar pilot kararlardan kaynaklanıyor. ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen kişi, böyle bir program yüklemediğini, programın internet ağından yüklenmiş olabileceğini savunuyor. Ya da Bankasya hesabını belli amaçla kullandığını, bir örgütsel tavrının olmadığını iddia ediyor. ByLock kullanımının örgütsel suç olduğu yargı kararıyla sabit. Ancak kullanmadığını söyleyenlerin durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, listelerin tek tek yeniden sorulması, bu kişiler için ayrı ayrı sujeler oluşturulması gerekiyor. Bildiriye imza attığı için ihraç edildiğini söyleyen kişinin gerçekten bu nedenle mi ihraç edildiği, başka bir iddia olup olmadığı, bunun yeterli olup olmayacağı, her bir durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi, bir dosya oluşturulması gerekli. Zira komisyonun bir görevi adil karar vermek ama temel misyonu başvurular konusunda bağımsız yargı yolunu açmak. Başvuru reddedilince o kişiye yargıya gitme hakkı açılacağından, komisyonun temel misyonu bu. Bu nedenle her bir kişinin itirazının, özel durumunun ayrı ayrı değerlendirilmesi, belgelere bakılması, ilgili kurumlara bu kişinin durumunun sorulması gerekiyor.”

Ne zaman bitecek?

23 Temmuz 2016’da çıkarılan KHK ile ihraç edilenlerin başvurularını ele alarak işe başlayacak komisyonla ilgili endişelerden biri de değerlendirmelerin uzun zamana yayılacak olması. Kurum yetkilileri, bu konuda bir tarih vermekten kaçınıyor.

Neden çıkartıldı?

OHAL Komisyonu’nun başvurular henüz sonuçlanmadan, ilk KHK’dan başlayarak, ihraç listelerini incelemeye aldığı, kurumlara ilgili kişileri neden ihraç ettiğine yönelik yazılar gönderdiği de öğrenildi. Matbu hazırlanan soru formlarında bu kişinin ihraç gerekçesi soruldu, ilgili belgeler ve kurum görüşü talep edildi. Komisyonun karar sürecinde kurumlardan gelecek bu yazıların büyük önem taşıdığı, gerekçe bildirmeyen kuruma yeniden sorulacağı, gerekirse kurumun şüphe üzerine bu kararı aldığı, görüş belirtmediği gibi bir yazının dosyaya konulacağı ifade edildi.

Bu kapsamda akademisyenler için bağlı oldukları üniversiteye, polisler için ilgili emniyet müdürlüğüne yazı gönderildi. Her kamu görevlisinin son çalıştığı kuruma doğrudan soru yöneltildi.

Yanıtlar geldikten sonra, KHK sırasına göre başvurular ayrı ayrı incelenecek. Değerlendirme raporları 7 kişilik komisyonun önüne gelecek ve komisyon nihai kararını verecek. Karar 7 üyenin 4’ünün oyuyla, oyçokluğuyla alınabilecek.