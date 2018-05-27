OHAL Komisyonu, KHK ile kapatılan 6 derneğin yeniden açılmasına izin verdi

Kurulduğu 22 Aralık 2017'den itibaren 17 bin başvuruyu sonuçlandıran Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin ilk kararlarını verdi. Komisyon, 6 derneğin başvurusunu kabul ederek kararı İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Dernekler, “terör iltisakları tespit edilmediğinden” yeniden açılacak.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 22 Aralık 2017’den itibaren 17 bin başvuruyu sonuçlandıran ve 660 göreve iade kararı veren Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin ilk kararlarını verdi. Komisyon, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan 6 derneğin başvurularının kabulüne karar verdi. Karar, İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.

Yeniden açılmasına izin verilen bu dernekler şöyle:

Çine Sağlık Hizmetleri Derneği, Çine Sanayici ve İşadamları Derneği, Balıkesir Sivil Güçler Birliği Derneği, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Alternatif Hayat Derneği, Gençlik ve Spor Uzmanları Derneği.

Kabul kararlarında şu ifadeler yer aldı: “Komisyon tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalardan başvurucu hakkında terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edilmediği tespit edilmiştir.”

Komisyonda hâlâ 91 bin 905 başvuru inceleme aşamasında.