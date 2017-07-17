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OHAL komisyonu göreve başladı

Başvurular ilk önce ''https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr'' adresinde yer alan elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak

17 Temmuz 2017 19:14

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu göreve başladı. Komisyon, ihraç ve kapatma kararlarına ilişkin itirazları değerlendirecek.

 

Başvurular ilk önce internetten yapılacak

 

Başvurular ilk önce ''https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr'' adresinde yer alan elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak. İhraç edilen veya açığa alınan kişiler, internet üzerinden yapılan başvuru sonrası başvuru formunu doldurup çıktısı imzalandıktan sonra valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına bu formu ve ekinde ibraz edilecek belgeleri teslim etmek suretiyle başvurularını tamamlayacaklar.

Cezaevinde bulunanlar da o kurumun müdürlüğüne başvuruda bulunacak. Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak. Başvuru için 2 aylık süre var.

Komisyon inceleme sürecinde ihraçlar için kişinin çalıştığı kamu kurumundan, kapatılan kurumlar için de ilgili adreslerden ve yargı mercilerinden bilgi talep edebilecek.

7 kişilik komisyon oylama ile karar alacak. Üyeler çekimser oy kullanamayacak. Kararlar dosya üzerinden verilecek. Sözlü ifade ya da tanık dinletme talepleri kabul edilmeyecek.

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OHAL komisyonugöreve başladı

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