OHAL Komisyonu askeri öğrencilerin başvurusunu reddetti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL KHK’larıyla ihraç edilenler, öğrencilikten atılanlar ya da kapatılan dernekler için oluşturulan OHAL Komisyonu, ilişiği kesilen askeri öğrencilerin başvurusunu reddetti.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, komisyonlara, ilişiği kesilen öğrencilerin başvuru yapabileceği belirtilmesine rağmen, “Yalnızca KHK’larda isimleri bulunan kişiler, başvuruya alınabiliyor. İlişiği kesilen askeri öğrencilerinin isimleri KHK’larda yer almadığı için, başvuruda bulunamaz” gerekçesiyle, başvuru taleplerinin reddedildiği öğrenildi. Öğrenciler ise, “Bir yıldır komisyonun kurulmasını bekledik, şimde de başvuramıyoruz. Sorgusuz sualsiz ilişiğimiz kesildi. Hakkımız olan ve komisyonun yetkisinde bulunan güvenlik soruşturması yapılsın ve aklananlar geri dönsün” talebinde bulundu.

Uyarıyla şoke oldular

Mağduriyetleri düzeltmek için kurulan komisyona ilk günden 3 bin 28 kişi başvururken, ilişiği kesilmiş askeri öğrenciler ise ön başvuru dahi yapamadı. Komisyona, ilişiği kesilen öğrencilerin başvuru yapabileceği belirtilmesine rağmen, öğrencilerin ön başvuru talepleri reddedildi. Başbakanlık sitesinde yer alan başvuru bölümene kayıt yapmak isteyen öğrenciler, “Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri OHAL kapsamında başvuru yapmaya uygun değildir” uyarısı ile karşılaştı.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda (JAMYO) ikinci sınıfa geçtiği sırada okulun kapatılmasıyla ilişiği kesilen Mehmet Ali Başpınar, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) yetkililerinden, “Yalnızca KHK’larda isimler bulunan kişiler, OHAL Komisyonu için başvuruya alınabiliyor. İlişiği kesilen askeri öğrencilerinin isimleri yer almadığı için, başvuruda bulunumazsınız” yanıtını aldığını söyledi.

Başpınar, daha önce bimer ve mahkemelerden olumsuz cevap aldıklarını belirterek, “Bizlere OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na gitmemiz söylendi. Bir yıldır komisyonun kurulmasını bekledik. Ama şu an isimlerimiz yer almadığı gerekçesiyle komisyona başvuramıyoruz. Hakkımızı arayacağımız yetkili bir organ yok” diye konuştu.

Kıraathanede çalışıyor

Komisyona güvenlik araştırması yetkisi verildiğini kaydeden Başpınar, “Bizim isteğimiz güvenlik soruşturmasından geçmek. Sorgusuz sualsiz, iddiasız bir şekilde ilişiğimiz kesildi. Hakkımız olan güvenlik soruşturması yapılsın ve aklananlar geri kazandırılsın” talebinde bulundu.

Astsubay çıkmasına 20 gün kala okulun kapatılmasıyla, hayallerinin yıkıldığını belirten JAMYO ikinci sınıf öğrencisi Cihat Sezek de, “KHK ile ilişiğimiz kesildiği için bize FETÖ’cü gözüyle bakıp iş taleplerimize olumsuz cevap veriyorlar. Banka ve bazı iş yerlerine başvuruda bulundum. Geri çevirdiler. Şu anda babamın yanında kıraathanede çalışıyorum. Hükümet yetkilileri ‘Komisyona başvurun, temiz olanlar Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki okullara tekrar alınacak’ şeklinde beyanları oldu ama söyledikleri gibi çıkmadı. Tek isteğimiz, güvenlik soruşturması yapılsın. İçimizde FETÖ’cü varsa atılsın, temiz olanlar okullara geri başlasın” dedi.