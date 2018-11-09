OHAL Komisyonu 42 bin başvuruyu değerlendirdi; yalnızca 3 bini göreve iade edildi

OHAL İnceleme Komisyonu 42 bin başvuruyu sonuçlandırdı. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlayan Komisyon, bugüne kadar 3 bin’i kabul, 39 bini ret olmak üzere toplam 42 bin başvuruyu karara bağladı.

Komisyon, 83 bin dosyanın incelenmesine de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 125 bin başvuru yapıldığını açıklamıştı. Oktay, dün (8 Kasım 2018) yaptığı açıklamada, "Bu başvurulardan 40 bini görüşülerek karara bağlandı. 40 binden 2 bin 700'ü iade edilmiş durumda, 37 bin 300 kişinin başvurusu reddedilmiş" demişti.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan komisyona 125 bin müracaat gerçekleştirildi.

İdare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara hızlı ulaşması için posta yerine komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor.

Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştiriliyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.