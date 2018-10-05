OHAL Komisyonu 36 bin başvurunun 33 binini reddetti!

OHAL Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Komisyon başvuruların 33 bin 700’ü hakkında ret kararı verirken, 2 bin 300’ü hakkında kabul kararı verdi. 2 bin dolayında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kamu görevlisi Komisyon kararı ile görevine iade edildi" denildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen ihraç, kurum kapatma, rütbe alma gibi işlemlere ilişkin itirazları inceleyen OHAL İnceleme Komisyonu, 36 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı. Komisyon başvuruların 33 bin 700'ü hakkında ret kararı verirken, 2 bin 300'ü hakkında kabul kararı verdi. 2 bin dolayında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kamu görevlisi Komisyon kararı ile görevine iade edildi.

OHAL Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

— Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80'i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

— Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

— Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 435.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125.678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

05 Ekim 2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 125.000'dir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (36.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 89.000'dir. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 05/10/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (2.300 kabul, 33.700 ret olmak üzere) toplam 36.000'dir.

— Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

— Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

— Başvurucular, Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu ("KABUL" veya "RET") hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.